'Roman Kral' som altın tabutuyla gömüldü

İngiltere’de 69 yaşında yaşamını yitiren “Roman Kral” lakaplı Frank Thompson’ın som altın tabutu, cenazesi kapsamında 6 gün boyunca lüks bir araçla gezdirildikten sonra gömüldü. Roman Kral’ın gömüldüğü yere inşası 1 yıl sürecek devasa bir mermer mezar inşa edileceği de belirtildi.

Geçen ay ölen 69 yaşındaki Thompson değeri milyon dolarlara ulaşan altın tabutuyla gömüldü. Roman Kral’ın ölümünün nedeni göğüs enfeksiyon olarak açıklanırken cenaze kapsamındaki harcamaların sebebi olarak aile yakınları “tüm aile ona en iyi şekilde veda etmek için seferber oldu” açıklamasını yaptı.

'ROMAN GELENEKLERİNE UYGUN OLARAK'

Daily Mail ve The Sun'daki haberlerde bu pahalı cenaze törenine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer aldı.

Buna göre Aile üyeleri, som altından bir tabut satın aldılar. Tabut aile üyeleri tarafından "Roman geleneklerine uygun olarak" Rolls-Royce marka bir arabayla, İngiltere’de 6 gün boyunca gezdirildi.

Bir arkadaşının söylediğine göre, Güney Londra'daki bir mezarlıkta duracak tabut için inşası bir yıl sürecek devasa bir mermer mezar da yaptırılacak. Öte yandan som altından tabutun inşasının 1 aydan fazla sürdüğü bildirildi.

Aile dostları, "Oğlu bunu yurtdışından sipariş etti. Maliyeti muazzamdı, altı haneli. Gelmesi haftalar sürdü. Onu toprağa verebilmemiz neredeyse bir ay sürdü." diye konuştu ve "en iyi tabutu" yapmak için uğraştıklarını anlattı.

DOLANDIRICILIKTAN CEZA ALMIŞTI

Aile üyelerinin açıklamalarına karşın Roman Kral Thompson, suç geçmişi olan bir kişiydi. Thompson ve üç suç ortağı 2011 yılında, 65 ila 92 yaş arasındaki kişileri dolandırdı. Toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar dolandırıcılığın 'sistematik dolandırıcılık' olduğunu söyledi.