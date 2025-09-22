Polisi yerde yuvarlaya yuvarlaya dövdüler: Filipinler'de yolsuzluk protestoları başkenti karıştırdı

Polisi yerde yuvarlaya yuvarlaya dövdüler: Filipinler'de yolsuzluk protestoları başkenti karıştırdı
Filipinler'in başkenti Manila'da hükümetin yolsuzluklarına karşı yapılan eylemlerde polisin protestoculara saldırmasının ardıdnan ardından 1 kişi hayatını kaybetti 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Olaylardan görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Pazartesi sabahı yapılan açıklamada, bölge polisi önceki gün düzenlenen gösterilerin çoğunun barışçıl geçtiğini, ancak Ayala Köprüsü ve Mendiola'daki gösterinin “kışkırtılmamış olmasına rağmen çok şiddetli bir hal aldığını” iddia etti.

131 POLİS YARALANDI

Polisin 224 şüpheliyi gözaltına aldığı, bunlardan bazılarının reşit olmadığı da belirtildi.

Çatışmalarda en az 131 polis memuru yaralandı, bazılarının “çok ciddi” yaralandığı ve şu anda tedavi gördüğü belirtildi.

Polis ve eylemcilerin birbirine girdiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Bölgede şu anda okullar kapalı, sel kontrol projelerinde yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmalar devam ederken reşit olmayanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi, daha fazla protesto bekleniyor.

Pazar günü, binlerce kişi, vergi mükelleflerine milyarlarca dolara mal olan “hayali sel kontrol projeleriyle” bağlantılı yolsuzluk skandalı nedeniyle başkent Manila'da düzenlenen mitinglere katıldı.

HÜKÜMET YOLSUZLUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Başkan Ferdinand Marcos Jr, yıllık ulusa sesleniş konuşmasında sel kontrolü yolsuzluk skandalını ortaya çıkardı ve daha sonra iddiaları soruşturmak için bağımsız bir komisyon kurdu.

Senato'da ayrı bir soruşturmada, bir inşaat şirketinin sahibi, ülkeyi sarsan televizyon röportajlarında yaklaşık 30 milletvekili ve yetkilinin nakit ödeme aldığını iddia etti. Şirket sahibinin ailesinin geçmişte verdiği ve lüks yaşam tarzlarını gösteren televizyon röportajları da yeniden gündeme geldi ve halkın öfkesini körükledi.

HEDEFTEKİ BAŞKAN PROTESTOLARA DESTEK VERDİ

Marcos Jr, protestolara destek vererek halkı yatıştırmaya çalıştı. Bu hafta düzenlediği basın toplantısında gazetecilere “Sokaklara döküldükleri için onları suçluyor musunuz?” diye sordu.

"Başkan olmasaydım, ben de onlarla birlikte sokaklarda olabilirdim. Elbette öfkeliler. Onlar öfkeli, ben de öfkeliyim. Hepimiz öfkeli olmalıyız, çünkü olanlar doğru değil."

ASYA’DA HÜKÜMET YOLSUZLUĞUNA KARŞI EYLEM FURYASI

Daha önce, son haftalarda Endonezya ve Nepal dahil olmak üzere diğer Asya ülkelerinde de hükümetin davranışları ve yolsuzluklar nedeniyle protestolar patlak vermişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

