Başbakan halkının yaptığı protestolara hayran kaldı

Yayınlanma:
İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinde düzenlenen “La Vuelta” bisiklet yarışında yurttaşlar tarafından İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı düzenlenen eylemlerden dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Sanchez, partisi Sosyalist İşçi Partisinin Malaga kentinde gerçekleştirdiği mitingde yaptığı konuşmada, La Vuelta'nın 27 Ağustos'tan bu yana geçtiği her yerde İsrail karşıtı gösterilerle İspanya'nın insan haklarını savunmada bir adım ileri gittiğini ve Gazze'deki barbarlığı kınadığını ifade etti.

Son dakika | İspanya İsrail'e silah ambargosunu açıkladıSon dakika | İspanya İsrail'e silah ambargosunu açıkladı

BAŞBAKAN HALKINA KAYRAN KALDI

Filistin gibi haklı davalar uğruna seferber olan İspanyol halkına hayranlığını dile getiren Sanchez, İspanya gibi çoğulcu ve bölgesel olarak çeşitli bir ülkede vatandaşların haklı bir amaç yani insan hakları için bir araya gelmeleri gerektiğini savundu.

Başbakan Sanchez, Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'e karşı düzenlenen gösterilerden dolayı İspanya'nın uluslararası toplum için örnek ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

İSPANYOLLAR İSRAİL’E KARŞI SEFERBER OLDU

La Vuelta, protestolar sebebiyle bugüne kadar iki kez erken bitirilmiş (3 Eylül Bilbao ve 9 Eylül Galiçya), bir kez de parkuru (11 Eylül Valladolid) kısaltılmıştı.

Son dakika | İspanya'dan İsrailli bakanlara yasakSon dakika | İspanya'dan İsrailli bakanlara yasak

Başkent Madrid'de bugün sona erecek La Vuelta'nın finali için çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İspanyolların İsrail karşıtı gösterilerde seferber olduğu görülüyor.

2 BİNDEN FAZLA POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Madrid'de La Vuelta'da güvenliği sağlamak için 2 binden fazla polis ve jandarma görevlendirildi.

İspanya hükümeti, La Vuelta'da İsrail'in protesto edildiği barışçıl tüm gösterilere destek verdiğini birçok fırsatta dile getirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

