Pekin-Tokyo arasında gerilim: Japonya'nın 'askeri yanıt' uyarısına Çin'den 'kafa kesmeli' tehdit!

Yayınlanma:
Çin, Japonya Başbakanı'nın Tayvan açıklamalarına tepki olarak Senkaku (Diaoyu) adalarına sahil güvenlik gemileri gönderdi ve askeri insansız hava araçları konuşlandırdı. Tayvan çevresinde 30 Çin savaş uçağı ve 7 donanma gemisi tespit edildi. Çin'in Osaka Başkonsolosu, Japonya başbakanı hakkında "dışarı çıkan kirli kafalar kesilmelidir" dedi.

Çin-Japonya arasındaki diplomatik gerilim Tokyo'nun Tayvan'a yönelik açıklamaları sonrasında yeni bir boyuta ulaştı. Çin, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin "Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri yanıt verebileceklerini" söylemesine tepki olarak bölgedeki askeri varlığını artırdı. Pekin yetkililerinden peş peşe açıklamalar geldi.

‘KİRLİ KAFALAR KESİLMELİDİR’

Çin'in Osaka Başkonsolosu, Takaichi'nin açıklamalarını "dışarı çıkan kirli kafalar kesilmelidir" sözleriyle eleştirdi. Çin Savunma Bakanlığı ise Japonya'nın herhangi bir müdahalesinin başarısızlığa mahkum olduğunu ilan etti. Çin devlet medyası da Takaichi'yi "sapkın siyasi manevra" yapmakla suçladı.

JAPON KONTROLÜNDEKİ SULARA GİRDİLER

Pazar günü Çin sahil güvenlik gemilerinin, Japonya'nın kontrol ettiği ancak Çin'in Diaoyu olarak hak iddia ettiği Senkaku adaları karasularında "yasal devriye" gerçekleştirdiği açıklandı. Aynı gün Tayvan savunma bakanlığı, son 24 saatte ada çevresinde 30 Çin savaş uçağı, 7 donanma gemisi ve bir sahil güvenlik gemisinin faaliyet gösterdiğini duyurdu.

JAPONYA'YA EKONOMİK VE EĞİTİMSEL YAPTIRIMLAR

Çin, diplomatik tepkilerin yanı sıra Japon turizm ve eğitim sektörlerini hedef alan önlemler aldı. Üç Çin havayolu şirketi Japonya'ya bilet iade ve değişikliklerini ücretsiz hale getirirken, Çin hükümeti vatandaşlarını Japonya'da eğitim almamaları konusunda uyardı. Japonya'da 123.000'den fazla Çinli öğrencinin eğitim gördüğü biliniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

