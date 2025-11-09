Japonya 6.8 ile sallandı: Tsunami uyarısı verildi

Japonya 6.8 ile sallandı: Tsunami uyarısı verildi
Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

6,8 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.

Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Deprem, ülkemizin sıkça karşılaştığı doğal afetlerden biri olup, ne zaman gerçekleşeceği öngörülemeyen, önemli ve tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle, olası bir deprem anında hayatta kalmak, sonrasında ise güvenli bir şekilde yaşamın devam ettirilebilmesi ve temel ihtiyaçlara hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi için önceden hazırlıklı olmak büyük önem taşır.

Deprem çantasında bulundurulması gereken malzemeler

İçilebilir su

Konserve ve paketli gıdalar

İlk yardım malzemeleri

El feneri ve yedek pil

Radyo

Düdük

Kişisel hijyen ürünleri

Yedek giysi

Battaniye

Kimlik ve para

