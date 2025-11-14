Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a, ABD'nin toplam 330 milyon dolarlık savaş uçağı parçası ve bakım hizmeti satışına onay vermesini kınadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

ABD'nin Tayvan'a askeri satışının "tek Çin" ilkesini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temelini oluşturan "Üç Ortak Bildiri"yi ihlal ettiğine dikkati çeken Sözcü Lin, Çin'in buna karşı olduğunu ve kınadığını belirtti.

Tayvan sorununun, Çin-ABD ilişkilerinde "aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Lin, ABD'yi "tek Çin" ilkesine ve liderlerinin Tayvan bağlantılı sorunlarla ilgili taahhütlerine uyma, askeri gelişim yoluyla Tayvan'ın bağımsızlığı arayışında olan ayrılıkçılara "yardım ve yardaklık" etmeme çağrısında bulundu.

Lin, Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekeni yapacağını sözlerine ekledi.

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİNDE ONAY VERİLEN İLK ASKERİ SATIŞ

ABD Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Tayvan'a F-16 savaş jetleri, C-130 Hercules kargo uçakları ve çok rollü IDF savaş uçakları için standart dışı bileşenler, yedek ve tamir parçaları, sarf malzemeleri ve aksesuarlarını, bunların bakımı ve iadesini içeren 330 milyon dolarlık satışa onay verdiğini bildirmişti.

Bu, ABD Başkanı Donald Tump'ın ikinci iktidar döneminde onay verilen Tayvan'a yönelik ilk askeri satış olmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile askeri ilişki kurmasına ve ona silah satmasına karşı çıkıyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Çin, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

