Tayvan Amerika'ya meydan okuyor!

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TEKNOLOJİSİNİ KİM ÜRETECEK?

Tayvan, büyük ölçüde Apple ve Nvidia gibi şirketler için en gelişmiş yongaları üreten dev TSMC sayesinde yarı iletken üretiminde dünya lideri konumunda . Ancak ABD, özellikle Çin'den gelen artan tehdit nedeniyle Tayvan'a olan bağımlılığından giderek daha fazla endişe duyuyor. Bu nedenle üretimi çeşitlendirmeye ve en azından bir kısmını kendi topraklarına taşımaya çalışıyor.

Trump yönetiminin önerisi radikaldi: Amerikan pazarına yönelik çiplerin %50'si doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilecekti. Ancak Tayvan hükümeti bu koşulu reddetmekle kalmadı, böyle bir şeyin resmi olarak bile görüşülmediğini vurguladı. Tayvan Başbakan Yardımcısı Shen Yong-chin, yerel çip endüstrisini "silikon kalkan" olarak nitelendirdi; bu, adayı Pekin'in baskısından koruyan ve aynı zamanda uluslararası arenada önemli bir yer edinmesini sağlayan stratejik bir avantajdı.

TAYVAN NEDEN AMERİKA'YA HAYIR DİYOR?

Tayvan'ın reddetmesinin nedenleri ikna edici. Yarı iletkenler, ekonomisinin omurgasını oluşturuyor, önemli bir ihracat ve gelir kaynağı. Ancak daha da önemlisi, stratejik boyut. Teknolojik hakimiyet, Tayvan'ın olası askeri tehditlere karşı en iyi sigortası.

TSMC halihazırda Arizona'da birkaç fabrika inşa ediyor , ancak kapasiteleri birkaç yıl içinde Tayvan'daki fabrikaların ürettiğinin çok altında kalacak. Dahası, N2 veya A16 süreçleri (yeni iPhonelarda bulunan) gibi en gelişmiş üretim teknolojileri hala yerli üretimde. Bu nedenle, Amerikan üretimi her zaman birkaç yıl geride kalacak.

AMERİKAN BASKISI DEVAM EDİYOR ANCAK GERÇEKLER KARMAŞIK

ABD, gümrük politikalarından yatırım teşviklerine ve çip ithalatına yüksek vergi tehditlerine kadar çeşitli araçlar kullanarak stratejik teknolojilerin transferi konusunda amansız bir baskı uyguluyor. Geçmişte, ABD'nin ithalata %100'e varan bir vergi uygulayabileceğine dair işaretler bile vardı.

TSMC, ABD'de üç fabrika açmayı planlasa da, bu fabrikaların Tayvan'daki operasyonlarla teknolojik olarak karşılaştırılabilir hale gelmesi en erken 2030 yılına kadar mümkün olmayacak. Bu nedenle, üretimi taşıma çabaları pratikte zorlu ekonomik, teknolojik ve politik sınırlamalarla karşılaşıyor.

KÜRESEL GERİLİMİN MERKEZİNDE YERİ DOLDURULAMAZ BİR ADA

Tüm bu anlaşmazlık, iki dünyanın çatışmasını açıkça ortaya koyuyor: Büyük güçlerin ulusal güvenliği sağlama çabaları ve küresel pazarın gerçekleri. Şimdilik sonuç ortada. En gelişmiş çipler alanında Tayvan'ın yeri doldurulamaz olmaya devam ediyor ve bu durum en azından bu on yılın sonuna kadar değişmeyecek. Dolayısıyla dünya, dijital geleceğin anahtarlarını elinde tutan bu küçük adaya bağımlı olmaya devam edecek.