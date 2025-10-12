Paris'teki konserde izdiham: Arbede yaşandı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ücretsiz konser, beklenmeyen bir izdihamla sonuçlandı. Forum des Halles alışveriş merkezi çevresinde L2B rap grubunun da yer alacağı konser için toplanan kalabalık, kısa sürede kontrol edilemez bir hal aldı.

POLİS KONSERİ İPTAL ETTİ

Kalabalığı gören polis, güvenlik gerekçesiyle konserin iptal edildiğini duyurdu. Çoğunluğu gençlerden oluşan grubu dağıtmaya çalışan polis ekipleri ile konsere gelenler arasında arbede yaşandı.

COP VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Polisin biber gazı ve cop kullanarak müdahale ettiği olaylarda, kalabalığın da cam şişe dahil çeşitli cisimler fırlatarak karşılık verdiği görüldü. Sivil kıyafetli polislere yönelik saldırılar yaşanırken, üniformalı ekiplerin de bazı izleyicileri yere yatırarak kontrol altına aldığı bildirildi.