Paris'teki konserde izdiham: Arbede yaşandı

Paris'teki konserde izdiham: Arbede yaşandı
Yayınlanma:
Paris'te ücretsiz konser için toplanan kalabalıkta çıkan izdiham, polisin biber gazlı ve coplu müdahalesiyle sonuçlandı. Konser güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ücretsiz konser, beklenmeyen bir izdihamla sonuçlandı. Forum des Halles alışveriş merkezi çevresinde L2B rap grubunun da yer alacağı konser için toplanan kalabalık, kısa sürede kontrol edilemez bir hal aldı.

Paris’te ölü bulunan büyükelçiye ne oldu?Paris’te ölü bulunan büyükelçiye ne oldu?

POLİS KONSERİ İPTAL ETTİ

Kalabalığı gören polis, güvenlik gerekçesiyle konserin iptal edildiğini duyurdu. Çoğunluğu gençlerden oluşan grubu dağıtmaya çalışan polis ekipleri ile konsere gelenler arasında arbede yaşandı.

Fransa ve Mısır arasında Gazze görüşmesiFransa ve Mısır arasında Gazze görüşmesi

COP VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Polisin biber gazı ve cop kullanarak müdahale ettiği olaylarda, kalabalığın da cam şişe dahil çeşitli cisimler fırlatarak karşılık verdiği görüldü. Sivil kıyafetli polislere yönelik saldırılar yaşanırken, üniformalı ekiplerin de bazı izleyicileri yere yatırarak kontrol altına aldığı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Dünya
Zayıf insanlar hastalığı daha şiddetli geçiriyor
Zayıf insanlar hastalığı daha şiddetli geçiriyor
Köpekbalığının saldırdığı çocuk 1.000 kilometre uzağa götürüldü
Köpekbalığının saldırdığı çocuk 1.000 kilometre uzağa götürüldü
13 milyon dolarlık kokainle yakalandılar
13 milyon dolarlık kokainle yakalandılar