Fransa ve Mısır arasında Gazze görüşmesi

Yayınlanma:
Fransa ve Mısır'ın dışişleri bakanları Paris'te Gazze'deki soykırıma ilişkin görüştü.

Fransa ve Mısır dışişleri bakanları, Paris'te Gazze krizi ve bölgesel meseleleri görüştü. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, başkentteki görüşmelerinde Gazze'de acil ateşkes, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların artırılması konularını ele aldı.

YÖNETİM VE GÜVENLİK KONULARI MASADA

İki bakan, Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki son gelişmelerden memnuniyet duyduklarını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planını da değerlendirdi. Gazze'nin yeniden inşası ve istikrarı için bölgesel ve uluslararası işbirliğine vurgu yapılan görüşmede, yönetim ve güvenlik konuları da masaya yatırıldı.

İŞBİRLİĞİ SÜRDÜRÜLECEK

Açıklamada ayrıca, iki ülkenin İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konularda işbirliğini sürdürecekleri kaydedildi. Görüşme, Gazze'deki soykırıma çözüm arayışlarının uluslararası düzeyde devam ettiğini gösterdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

