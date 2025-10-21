Paris'te hortum faciası can aldı: 1 kişi hayatını kaybetti 4 yaralı

Yayınlanma:
Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Val-d’Oise bölgesinde meydana gelen şiddetli hortumda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise ağır yaralandı.

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarında yer alan Val-d’Oise bölgesinde yaşanan şiddetli hortum, trajik bir faciaya yol açtı. Hortum, Val-d’Oise’nin Ermont kasabasındaki bir inşaat sahasını doğrudan vurdu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde, hortumun şiddetiyle sahadaki üç vincin devrildiği ve çevredeki çok sayıda ağacın kökünden söküldüğü tespit edildi. Yetkililer, bu felaket sonucunda sahada çalışan bir işçinin yaşamını yitirdiğini ve dört kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olabileceği ihtimaline karşı arama çalışmalarına başlarken, aynı zamanda hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

