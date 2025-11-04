Paris'te bir soygun daha! 200 milyon avroluk mücevherler sır oldu!

Paris'te bir soygun daha! 200 milyon avroluk mücevherler sır oldu!
Yayınlanma:
Louvre soygunundan sadece iki hafta sonra bu kez Paris’in merkezindeki bir Swarovski mağazası hedef alındı. Alarm sisteminin devre dışı olduğu mağazadan yaklaşık 200 bin avroluk mücevher ve saat çalındı.

Louvre Müzesi’ndeki tarihi soygundan sadece iki hafta sonra Paris’te yeni bir hırsızlık olayı yaşandı. Bu kez hedef, kentin en işlek noktalarından birinde bulunan bir Swarovski mağazası oldu.

Gece saatlerinde gerçekleşen soygunda, toplam değeri yaklaşık 200 bin avro olan mücevher ve saatlerin çalındığı açıklandı. Sabah işe gelen bir çalışanın kapının kırık, vitrinlerin de parçalanmış olduğunu fark etmesiyle olay ortaya çıktı.

Louvre Müzesi soygununda sır perdesi aralanıyor! Şok detaylar ortaya çıktıLouvre Müzesi soygununda sır perdesi aralanıyor! Şok detaylar ortaya çıktı

Polis, mağazanın alarm sisteminin o sırada devre dışı olduğunu belirledi. Bu durum, şehirdeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini yeniden gündeme taşıdı. Savcılık, çalınan eşyaların değerini doğrularken, olay yerinde kullanılabilir güvenlik kamerası kaydına rastlanmadığını bildirdi.

LOUVRE’DAKİ SOYGUNUN HEMEN ARDINDAN YAŞANDI

Paris’i sarsan bu hırsızlık, iki hafta önce Louvre’da yaşanan ve İmparatoriçe Eugénie de Montijo’nun tacı ile İmparatoriçe Marie-Louise’e ait zümrüt kolye ve küpelerin çalındığı büyük soygunun hemen ardından geldi. Yeni Swarovski soygunu, güvenlik önlemlerinin yetersizliği konusunu kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

