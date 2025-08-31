Papa'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı

Yayınlanma:
Katoilk Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna savaşında acilen ateşkes ilan edilmesi ve barış için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na doğru geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve silahsızlanmaya yönelik mesajlar verdi.

Papa 14. Leo, Ukrayna'daki savaşın ölüm ve yıkıma yol açmaya devam ettiğini belirterek, "Son günlerde de başkent Kiev dahil olmak üzere birçok şehir bombardımanlarla vuruldu ve bunlar çok sayıda can kaybına yol açtı. Ukrayna halkına ve acı çeken tüm ailelere yakınlığımı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

'KİMSE KAYITSIZ KALMAMALI'

Ukrayna'daki duruma hiç kimsenin kayıtsız kalmaması gerektiğini dile getiren Papa, "Israrla yinelemek isterim ki, acilen ateşkes ilan edilmesi ve diyalog konusunda ciddi bir çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyorum. Artık sorumluların, silahların mantığından vazgeçip müzakere ve barış yolunu seçme zamanı gelmiştir. Uluslararası toplumun desteğiyle silahların sesi susmalı, kardeşlik ve adaletin sesi yükselmelidir." diye konuştu.

'SİLAH SALGINI' TANIMLAMASI

Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo, ABD'nin Minnesota eyaletinde 27 Ağustos'ta bir okula düzenlenen silahlı saldırıya da değinerek, "Bir okulda tören sırasında meydana gelen trajik silahlı saldırının mağdurları için ettiğimiz dualar, dünyanın dört bir yanında her gün öldürülen ve yaralanan sayısız çocuğu da kapsamaktadır. Tanrı'ya, dünyamızı etkisi altına alan büyük ve küçük silah salgınını durdurması için dua edelim" ifadelerini kullandı.

Papa’dan barış çağrısı! 22 Ağustos’a dikkat çektiPapa’dan barış çağrısı! 22 Ağustos’a dikkat çekti

Papa 14. Leo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la görüştüPapa 14. Leo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la görüştü

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

