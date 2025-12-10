Papa daha yeni ziyaret etmişti... Vatikan Türkiye’ye rakip oldu!

Papa 14. Leo, daha önce birçok görüşmenin yapıldığı ve gelecektekilerin yapılmasının halen gündemde olduğu İstanbul’a rakip olarak Vatikan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na çözüm müzakerelerine ev sahipliği yapma teklifini yineledi. Papa, daha önceki tekliflerin kabul edilmediğini ancak kalıcı ve adil bir barış arayışında olduklarını söyledi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın çözümüne yönelik barış müzakerelerine Vatikan'ın ev sahipliği yapabileceğini bir kez daha teklif etti.

TÜRKİYE’YE RAKİP OLDU

Türkiye ziyaretinin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçen Papa, bu teklifiyle önceden görüşmelerin yapıldığı gelecektekilerin de yapılmasının gündmde olduğu İstanbul’a rakip olmuş oldu.

Papa, dün akşam Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo'daki konutundan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceki tekliflerinin kabul edilmediğini ancak bu yöndeki çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

PAPA: "VAKİT KAYBETMEDEN BARIŞ ÇABASINA DEVAM EDİLMELİ"

Papa, dün sabah Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesine de değindi. Görüşmede savaş, ateşkes ve özellikle de Rusya tarafından kaçırıldığı iddia edilen Ukraynalı çocukların geri getirilmesi konusunda Kilise'nin nasıl yardımcı olabileceğini ele aldıklarını belirtti.

"TEKLİFİMİZ ŞU ANA KADAR KABUL EDİLMEDİ"

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapma önerilerini daha önce de birçok kez yinelediklerini hatırlatan Papa, "Vatikan, görüşmeler için yer ve fırsatlar sunmaya hazır. Şu ana kadar bu teklifimiz kabul edilmedi. Ancak kalıcı ve adil bir çözüm ve barış aramaya hazırız" dedi.

ZELENSKİ'NİN UKRAYNA DAVETİNE YANIT

Papa'ya, Zelenski'nin kendisini Ukrayna'ya davet etmesi soruldu. Papa, "Umarım evet ama ne zaman olacağını bilmiyorum, bu konularda gerçekçi olmak da gerekiyor" yanıtını verdi.

"AVRUPA'NIN BİRLİK OLMASI ÖNEMLİ"

Savaşın çözümünde Avrupa'nın rolünün kritik olduğuna inandığını vurgulayan Papa, isim vermeden ABD'ye göndermede bulunarak, "Özellikle bu konuda, Avrupa'nın birlik olması önemli. Avrupa'yı tartışmalara dahil etmeden bir barış anlaşmasına varmaya çalışmak gerçekçi değil" diye konuştu. Papa, Avrupa'nın güvenlik tartışmalarının bir parçası olması gerektiğine inandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

