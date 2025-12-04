Papa'dan sonra ilanlar coştu: İznik Surları'nın burcu da satılığa çıktı

İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde İznik Gölü kıyısında ayin yapan Papa'dan sonra ilanlar coştu... Sarı sitede İznik Surları'nın burcu da satılığa çıktı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun ziyaretinden s onra Bursa'nın İznik ilçesinde satılık piyasası hareketli günler yaşıyor.

Milattan önce 4’üncü yüzyılda, Bithynia Dönemi'nde inşa edilmeye başlanan, Roma ve Bizans dönemlerindeki yeni eklentilerle günümüzdeki şeklini alan İznik Surları da o hareketlilikten nasibini aldı. Tarihi surlar internetten yayınlanan bir satış ilanıyla gündeme geldi.

İZNİK SURLARI'NIN BURCU DA SATILIĞA ÇIKTI

Bursa’da yaşayan inşaat mühendisi Kadircan Aslıvar, yaklaşık 2 bin 500 yıllık surlarda yer alan 114 burçtan birinin 13 yıl önce ailece satın aldıkları arsaya dahil olduğunu söyledi.

O arsayı satılığa çıkaran Aslıvar, “Etrafı surlarla çevrili. İlk başta şehrin içerisinde gezdiğinizde çok farklı tarihi yerlerde görüyorsunuz, buradan bağımsız. Buraya sahip olduğumuzda kendimizi çok daha özel hissettik. Çünkü etrafı surlarla, burçlarla çevrili. 4 tane ana girişi var bu kalenin.

Bu 4 giriş, 4 İncil’i temsil eder. 12 tane tali kapımız vardır. Bu 12 kapımız ise İsa’nın 12 havarisini temsil eder. Bir tane kapı ise bizim parselimize komşudur. 720 metrekarelik arsa arkasındaki burcu da kapsıyor. Arkasına doğru 15 metre daha var.

Yanımızda hemen İznik Gölü bulunmakta. Tabii yürüyüş yolu var. Önünde otopark var, yanında butik bir otel var” diye konuştu.

PAPA'DAN SONRA İLANLAR COŞTU

Aslıvar, arsanın da içinde yer aldığı alan, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenip, bilimsel kazılar dışında hiçbir kazıya müsaade edilmezken, Anıtlar Kurulu’nun izniyle, arsaya, ilçeye değer katacak bir yapı inşa edilebileceğini söyledi.

Özellikle Papa’nın ziyaretinden sonra bölgeye ilginin artığını belirten Aslıvar, “Zaman içerisinde, özellikle geçtiğimiz günlerde Papa’nın ziyaretinden sonra, bölgeye ilgi yoğun bir şekilde arttı. Biz de buraya doğru bir yatırımcı ile beraber, doğru bir proje yapılacağına inanıyoruz. Şu anda sit alanı olduğu için yapılaşma olmuyor. Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinler alındığında, buraya güzel bir proje yapılabilir. İznik’e çok değer katacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

