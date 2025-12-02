Papa 14’üncü Leo Lübnan ziyaretini tamamladı

Papa 14’üncü Leo Lübnan ziyaretini tamamladı
Yayınlanma:
Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki 3 günlük resmi gezisini tamamlayarak İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Papa'ya, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam eşlik etti.

papa-1.jpg

Papa, havalimanında yaptığı değerlendirmede, ziyaret sırasında Beyrut Limanı'ndaki patlama alanına yaptığı ziyaretin kendisini derinden etkilediğini kaydetti. 4 Ağustos 2020'de meydana gelen faciada hayatını kaybedenler için dua ettiğini söyledi.

"BARIŞI YALNIZCA BİR AMAÇ OLARAK DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR YOL OLARAK SEÇELİM"

Konuşmasında Lübnan’ın güneyinde yaşanan gerilim ve istikrarsızlığa değinen Papa 14. Leo, şiddetin çözüm olmadığını vurgulayarak, “Silahlı mücadelenin artık hiçbir fayda sağlamadığını kabul etmeliyiz. Silahlar öldürür, oysa müzakere, ara buluculuk ve diyalog yapıcıdır. Barışı yalnızca bir amaç olarak değil, aynı zamanda bir yol olarak seçelim.” dedi.

Kaynak:AA-DHA

Dünya
