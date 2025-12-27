Türkiye’nin yeni AB Daimi Temsilcisi belli oldu

Türkiye’nin yeni AB Daimi Temsilcisi belli oldu
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Türkiye’nin Avrupa temsilciliklerinde önemli değişikliklere gidildi. Yeni AB Daimi Temsilcisi Yaprak Balkan oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla Türkiye'nin Avrupa'daki üç önemli temsilciliğinde değişikliğe gidildi.

ESKİ AB DAİMİ TEMSİLCİSİ LÜKSEMBURG'A ATANDI

Kararname ile Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine getirildi.

YENİ AB DAİMİ TEMSİLCİSİ: YAPRAK BALKAN

Faruk Kaymakcı'nın boşalttığı AB Daimi Temsilciliği'ne ise Dışişleri Bakanlığı'nda İkili İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapan Yaprak Balkan atandı.

Bu çok büyük bir gerilim! Amerika, Avrupa için ilk kez en sert adımı attıBu çok büyük bir gerilim! Amerika, Avrupa için ilk kez en sert adımı attı

ABD'nin vize kısıtlamasına Avrupa'dan tepki: Bu kararı geri çekin!ABD'nin vize kısıtlamasına Avrupa'dan tepki: Bu kararı geri çekin!

KARADAĞ'A YENİ BÜYÜKELÇİ

Bir diğer atama Karadağ için yapıldı. Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü, Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Dünya
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: Cennete en yakın şey
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: Cennete en yakın şey
Kanada Başbakanı ile Zelenski arasında kritik görüşme
Kanada Başbakanı ile Zelenski arasında kritik görüşme