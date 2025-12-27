Türkiye’nin yeni AB Daimi Temsilcisi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla Türkiye'nin Avrupa'daki üç önemli temsilciliğinde değişikliğe gidildi.
ESKİ AB DAİMİ TEMSİLCİSİ LÜKSEMBURG'A ATANDI
Kararname ile Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine getirildi.
YENİ AB DAİMİ TEMSİLCİSİ: YAPRAK BALKAN
Faruk Kaymakcı'nın boşalttığı AB Daimi Temsilciliği'ne ise Dışişleri Bakanlığı'nda İkili İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapan Yaprak Balkan atandı.
KARADAĞ'A YENİ BÜYÜKELÇİ
Bir diğer atama Karadağ için yapıldı. Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü, Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevlendirildi.