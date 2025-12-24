Bu çok büyük bir gerilim! Amerika, Avrupa için ilk kez en sert adımı attı

ABD yönetimi, 24 Aralık 2025’te eski AB Komiseri Thierry Breton ve dört Avrupalı isim hakkında vize yasağı getirdi. Bu, Amerika’nın ilk kez eski üst düzey AB yetkililerine yaptırım uygulaması olarak kayda geçti.

Washington, eski yüksek rütbeli bir AB yetkilisinin ülkeye girişini YASAKLADI. Bu karar tartışmalara yol açtı ve ABD ile AB arasındaki giderek büyüyen uçurumu gözler önüne serdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sarah Rogers, bu yaptırımların ABD'nin Amerikan ifade özgürlüğünün sansürlenmesiyle mücadele etme kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, ilk kez eski üst düzey Avrupa Birliği yetkililerine yaptırım uyguladı. Washington yönetimi, ifade özgürlüğünü sansürlediği iddiasıyla eski AB Komiseri Thierry Breton’un ülkeye girişini yasakladı.

KARARIN DETAYLARI

• Thierry Breton: AB Dijital Hizmetler Yasası’nın (DSA) mimarı olarak bilinen Breton, ABD tarafından Elon Musk’ı tehdit etmek ve Amerikan görüşlerini sansürlemekle suçlandı.

qhgk9kpturbxy8yyjrkzjyxndm2nzjmzgq2ztzlytc4otbjmzq2nwu0ns5qcgerkwlnaxya3gabotaf.webp

• Diğer isimler: Dijital Nefretle Mücadele Merkezi direktörü Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeksi direktörü Claire Melford, Alman “HateAid” örgütü liderleri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon da yaptırım listesine alındı.

AŞAĞIDAKİLERE YAPTIRIM UYGULANDI:

Eski AB Komiseri Thierry Breton : ABD, Breton'ın görevini Elon Musk'ı tehdit etmek için kullandığını iddia ediyor.

ABD'deki Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nin yöneticisi İmran Ahmed , Biden yönetiminin önemli bir ortağı olduğunu ve hükümeti vatandaşlara karşı kullanmak istediğini iddia ediyor. Dışişleri Bakanlığı, mevcut Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. da dahil olmak üzere aşı karşıtlarının görüşlerinin platformlardan kaldırılması çağrısında bulunduğu için kendisini kınadı.

Küresel Dezenformasyon Endeksi direktörü Claire Melford : ABD, "nefret söylemi"nde bulunduğunu söylüyor.

Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon'un önderliğindeki Alman "HateAid" örgütü, ABD tarafından sansürcü olmakla suçlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Breton'u sosyal ağ platformları için içerik denetimi yükümlülüklerini belirleyen AB Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) ana yaratıcısı olarak tanımladı. Breton ise bunu "cadı avı" olarak nitelendirerek tepki gösterdi .

Dijital hizmetler yasası, Brüksel'deki yetkililerin reddettiği sağcı görüşleri sansürleme girişimi olarak gören bazı Amerikalı muhafazakarların eleştirilerini çekti. Breton daha önce de AB kurallarının uygulanması konusunda "X" platformunun sahibi Elon Musk ile kamuoyu önünde çatışma yaşamıştı.

d7k9kpturbxy9mndaznzy4mda0zmvlzmjintayzmu5zjm3ywe1zgnizc5qcgerkwlna1ia3gabotaf.webp

Avrupa Komisyonu, mavi etiket sisteminin kullanıcılar yeterince doğrulanmadığı için yanıltıcı olduğunu belirterek, "X" şirketine 120 milyon euro para cezası verdi . Bunun ardından "X" platformu, Avrupa Komisyonu'nun bu ağda reklam vermesini engelledi.

Sosyal medyada yayınlanan bu Amerikan kararı, büyük tepkilere yol açtı.

- Bu çok büyük bir tırmanış. ABD, ilk kez eski üst düzey AB yetkililerine yaptırım uygulamaya başladı . Eğer Avrupa ile ABD arasında bir ayrılık olduğundan şüphelenen varsa bu, bunu açık ve net bir şekilde kanıtlayan bir başka düşmanca hamle bu, "X" ağındaki yorumlardan sadece biri.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

