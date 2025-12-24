Bu çok büyük bir gerilim! Amerika, Avrupa için ilk kez en sert adımı attı

ABD yönetimi, 24 Aralık 2025’te eski AB Komiseri Thierry Breton ve dört Avrupalı isim hakkında vize yasağı getirdi. Bu, Amerika’nın ilk kez eski üst düzey AB yetkililerine yaptırım uygulaması olarak kayda geçti.