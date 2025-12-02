Papa ayin yaptı yüzde 71 zam geldi

Papa 14’üncü Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Papa'nın İznik'e yaptığı ziyaret kentte kiraları yüzde 71 oranında artırdı.

Papa’nın Türkiye ziyareti, hemen her toplumsal olayda kendini gösteren fırsatçılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Ziyaretin ilan edildiği ilk günden itibaren, özellikle Bursa’nın İznik ilçesinde konut kiraları ve satış fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı.

Hristiyanlık tarihinin en kritik buluşmalarından birine ev sahipliği yapan antik konsil alanını görmek üzere geçen hafta İznik’e gelen Papa 14’üncü Leo, ilçeyi bir anda emlak spekülasyonlarının merkezine dönüştürdü. Ziyaret duyulur duyulmaz piyasada hareketlilik durma noktasına gelse de konut fiyatlarında hızlı bir yükseliş görüldü.

İznik'te tarihi anlar: 1700 yıllık ayine Papa 14. Leo da katıldıİznik'te tarihi anlar: 1700 yıllık ayine Papa 14. Leo da katıldı

Öyle ki sosyal medyada “Papa öncesi–Papa sonrası ev fiyatları” başlıklı videolar peş peşe paylaşılmaya başladı. İznik’teki fiyat artışı, ziyaretin gölgesinde yeni bir fırsatçılık tartışmasını beraberinde getirdi.

KİRALAR YÜZDE 71 ARTTI

Konuya ilişkin Sözcü'den Ali Can Polat'a konuşan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Göksel Birsen, “Geleceği belli olduğu andan itibaren fiyat artışları başladı. Özellikle göl manzaralılarda çok artış var. Üstelik bu fiyat artışı, piyasa durgun olmasına rağmen yaşandı. Özellikle İstanbullular çok yatırım yapıyor. Osmangazi Köprüsü açılınca ilk dalga gelmişti bu da ikinci dalga şu anda. Konut metrekare bakınca son 1 yılda yüzde 59.24’lük bir artış oldu, kiralarda artış yüzde 71 oldu” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

