Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: Cennete en yakın şey

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in hamile olduğu ve Mayıs 2026’da doğum yapmasının beklendiği bildirildi.

Fox News Digital’in aktardığı bilgilere göre, Leavitt ikinci bebeğine hamile ve bir kız çocuğu dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Yeni yıla günler kala hamile olduğunu paylaşan Leavitt, annelik duygusunu, “Eşim ve ben ailemizi büyütmekten çok heyecanlıyız ve oğlumuzun ağabey olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kalbim, annelik nimetini bana bahşettiği için Tanrı'ya şükranla dolu. Bunun yeryüzündeki cennete en yakın şey olduğuna gerçekten inanıyorum” sözleriyle ifade etti.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise Leavitt’in hamilelik sürecinde de görevini sürdüreceğini belirtti.

28 yaşındaki Karoline Leavitt’in, 60 yaşındaki eşi Nicholas Riccio ile Temmuz 2024 doğumlu Niko adında bir oğlu bulunuyor. Leavitt, ABD tarihinde hamile olan ilk Beyaz Saray basın sözcüsü olacak.