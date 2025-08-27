Otomobil üreticisi 355 bin aracı geri çağırıyor

Otomobil üreticisi Ford, ABD’de ciddi kazalara sebep olabilecek aks arızaları ile çeşitli yazılım hataları sebebiyle yaklaşık 355 bin aracını geri çağırdı.

Otomobil devi Ford, ABD’de 355 binden fazla aracını güvenlik endişeleri sebebiyle geri çağırıyor. 2025 ve 2026 model araçların etkilendiği vakalar kapsamında görülen sorunlar arasında park halindeyken kendi kendine hareket etme ve sürüş sırasında güç kaybetmeye neden olabilecek hatalar bulunuyor.

HATA ORANI YÜZDE 1 OLARAK AÇIKLANDI

ABD’deki Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) sorunu “ciddi arıza” olarak nitelendirirken Ford, araçların yaklaşık yüzde 1’inde böyle bir sorun olabileceğini tahmin ediyor. Şu ana kadar herhangi bir kaza bildirimi alınmadığını bildiren şirket geri çağırmalar kapsamındaki tamirlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

ÇAĞRI KAMYONET MODELLERİ İÇİN YAPILDI

Ford ve NHTSA tarafından yapılan duyurulara göre risk kapsamında geri çağrılan araçlar markanın kamyonet modelleri “F-150” “F-250 SD”, “F-350 SD”, “F-450 SD” ve “F-550 SD” oldu.

Aynı zamanda bildirilen başka sorunlara göre sürücü panelinde de bazı hatalar görüldü. Hatalar kapsamında araç, sürücüye araç hızını veya uyarı ışıklarını isabetli olarak aktaramayabiliyor. Ancak Ford, bu sorunun bir yazılım güncellemesiyle çözüleceğini söyledi. NHTSA ise araç sahiplerine 2 Eylül’den itibaren bilgilendirme yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Alman otomobil devi silah üretecekAlman otomobil devi silah üretecek

Çin otomobillerinin ucuzluk sırrı ortaya çıktıÇin otomobillerinin ucuzluk sırrı ortaya çıktı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

