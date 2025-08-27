Okullarda telefon resmen yasaklandı

Güney Kore Ulusal Meclisi, okullarda ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada hazır bulunan 163 üyenin 115'i yasa tasarısı lehinde oy kullandı.

YASA VE İSTİSNALAR

Yeni yasaya göre öğrenciler ders saatlerinde cep telefonlarını ve akıllı cihazlarını kullanamayacak. Ancak engelli öğrenciler ve özel eğitim ihtiyacı olanlar ile acil durumlarda kullanım istisnası tanınacak. Yasa, 2026 yılının Mart ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminden itibaren yürürlüğe girecek.

"BİLİMSEL VE TIBBİ KANITLAR MEVCUT"

Ülkede milletvekilleri, veliler ve öğretmenler, akıllı telefon kullanımının öğrencilerin akademik başarısını olumsuz etkilediğini ve ders çalışmaya ayırabilecekleri zamanı azalttığını savunuyor.

Muhalefetteki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Cho Jung-hun, yasa tasarısını sunarken yaptığı konuşmada, "Öğrencilerin beyin gelişimi ve duygusal olgunluğu üzerinde akıllı telefon bağımlılığının son derece zararlı etkilerine dair ciddi bilimsel ve tıbbi kanıtlar mevcut." dedi.

"NÜFUSUN DÖRTTE BİRİ TELEFONLARINA AŞIRI BAĞIMLI YAŞIYOR"

Güney Kore Eğitim Bakanlığı verilerine göre, ülke nüfusunun yaklaşık dörtte biri telefonlarına aşırı bağımlı yaşıyor. Bu oran, 10-19 yaş aralığında yüzde 43'e çıkıyor. Araştırmalara göre gençlerin üçte birinden fazlası, sosyal medyada geçirdikleri zamanı kontrol etmekte zorlanıyor.



Güney Kore, telefon yasağını kanunlaştırırken, Fransa, Finlandiya, İtalya, Hollanda ve Çin gibi ülkelerde de çeşitli düzeylerde öğrencilerin telefon kullanımına kısıtlamalar getirilmişti.