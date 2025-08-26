Netanyahu hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi

İsrail ordusunun Han Yunus'taki Nası Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda aralarında gazeteciler ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 30 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının trajik bir kaza olduğunu öne sürdü.

İsrail'in Filistin'e yönelik acımasız saldırıları gün geçtikçe şiddetini arttırıyor. Son olarak Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki Naıs Hastanesi'ne İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda, aralarında gazeteciler ve sağlıkçıların da bulunduğu 30 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıya ilişkin İsrail Başbakanlık Ofisi'nden pişkin bir açıklama geldi. Başbakan Binyamin Netanyahu, 30 kişinin öldürüldüğü olayın trajik bir kaza olduğunu öne sürdü.

İSRAİL ORDUSU NASIR HASTANESİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, pazartesi sabahı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan NasırHastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıya dair ABD Başkanı Donald Trump, "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail 5 gazeteciyi öldürdü: Reuters ve AP'den sert açıklamaİsrail 5 gazeteciyi öldürdü: Reuters ve AP'den sert açıklama

NETANYAHU HASTANE SALDIRISINDAN DOLAYI ÜZGÜNMÜŞ

Trump'ın bu sözlerinin sonrasında İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıya dair açıklama yapıldı. Açıklmada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun üzgün ve olayı tarik kaza olarak nitelendirdiği belirtildi.

Öte yandan olayla ilgili, İsrail ordusunun konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yürüttüğü savunuldu.


Kaynak:AA

