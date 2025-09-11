Nepal'deki protestolarda binlerce mahkum firar etti: Bakan dövülüp parlamento yakılmıştı

Nepal merkezli The Kathmandu Post gazetesi, Başbakan KP Sharma Oli’nin istifasıyla sonuçlanan ve ülkeden kaçırılamayan bakanların linç edildiği protestolarda cezaevlerinden 15 bin mahkumun firar ettiğini aktardı.

Hapishane tesislerine baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelinde 25'ten fazla hapishaneden 15 binden fazla hükümlü kaçtı.

MAHKUMLARA ATEŞ AÇILDI

Mahkumlardan neredeyse yarısının kaçtığı bir cezaevinde polisin ateş açması sonucu 5 mahkum öldü.

Ordunun firar girişiminde bulunanlara müdahale ettiği bir başka hapishanede ise 10'dan fazla mahkum yaralandı.

Başkent Katmandu’da kaçan mahkumların sokağa inmesinin ardından ordu, hapishaneleri kuşatma altına aldı.

BAŞBAKAN KAÇTI EŞİ YARALANDI

Evinin göstericiler tarafından kundaklanmasıyla vücuduna ağır yanıklar alan Eski Nepal Başbakanı Jhala Nath Khanal'ın eşi Ravi Laxmi Chitrakar'ın hastanede tedavisine devam edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Aynı olayda yaralanan 27 diğer kişiden 25'i ise taburcu oldu.

Başbakan Oli'nin istifasının ardından ülkedeki siyasi belirsizlik de sürüyor. Kendi içlerinde fikir ayrılıkları yaşayan protestocular henüz geçici hükümeti yönetmesi için aday gösterecekleri kişiyi oy birliğiyle seçemedi.

NEPAL’DE HÜKÜMET YOLSUZLUĞU PROTESTOLARI

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle erişim engellendi.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarının yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandı. Çıkan olaylarda 31 kişi polis tarafından öldürüldü, 1000'den fazla kişi yaralandı.

Ardından Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

BAŞBAKANIN EVİ YAKILDI

Söz konusu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyurulmuştu.

