Nepal'de olaylar durulmuyor! Maliye bakanı linç edildi

Nepal'de 4 Eylül’de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn’e erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt yaptırmadıkları gerekçesiyle durduruldu. Kararın ardından özellikle gençlerin sokaklara çıkmasıyla protestolar büyüdü.

Göstericiler, hükümete yakınlığıyla bilinen bir medya şirketinin binasını ateşe verdi. Çalışanlar, alevlerden kurtulmak için pencerelerden atlamak zorunda kaldı.

30 KİŞİ ÖLDÜ, 1033 KİŞİ YARALANDI

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nüfus ve Sağlık Bakanlığı, birçok bakanın istifasına rağmen şiddetlenerek devam eden gösterilerde hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin verileri açıkladı.

Sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösterilerde 30 kişi hayatını kaybetti, 1033 kişi yaralandı.

BAKANI LİNÇ ETTİLER

Nepal'deki kalabalık gruplar tarafından linç edilen Maliye Bakanı Paudel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Paudel'in soyularak önce sopalarla dövüldüğü ardından grubun elinden kurtulup duvardan atlayarak suya doğru koştuğu görüldü. Göstericilerin, dereye kaçan bakanı suyun içinde de kovaladıkları ve linç etmeye devam ettikleri görüldü.