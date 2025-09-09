Mahalleli toplanıp Maliye Bakanı'nı kovaladı: Koşturup koşturup bir daha vurdular

Nepal'de sosyal medya yasakları ve hükümetin yolsuzluklarına karşı başlayan protestolar şiddet görüntülerine sahne olmaya başladı.

Eylemlerde 21 kişi polis tarafından öldürülürken Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli istifa etti, protestocular birçok kabine üyesinin evini bastı.

MAHALLELİ TOPLANIP MALİYE BAKANI'NI KOVALADI

Nepal'de Başbakan Oli yönetimi ülke genelinde büyüyen ve kontrol altına alınamayan protestolara karşı, gerilimi tetikleyen sosyal medya yasağını salı günü kaldırdı ancak halkın öfkesi dinmedi.

Oli'nin ve İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak'ın istifası da halkı yatıştırmazken protestocular birçok bakanın evini basarak ateşe verdi. İstifa eden başbakanın kabinesi helikopterlerle kaçırılırken ülkenin parlamento binası yakıldı.

Ülkeden paylaşılan görüntülerde Nepal Maliye Bakanı'nın da şiddete uğradığı ortaya çıktı. Yolsuzlukların faturasını Maliye Bakanı Bishnu Prasad Paudel'e kesen halk, kalabalık bir grup halinde kendisini kovaladı. 65 yaşındaki Bakan Paudel olduğu iddia edilen bir kişinin Katmandu sokaklarında koşarken yüzlerce kişi tarafından kovalandığı görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

KOŞTURUP KOŞTURUP BİR DAHA VURDULAR

Videoda bir protestocunun karşı yönden koşarak tekme attığı, bakanın dengesini kaybederek duvara çarptığı görüldü. Paudel olduğu iddia edilen kişinin ise hızla ayağa kalkıp tekrar koşmaya devam ettiği anlar kaydedildi.

Nepal ile bin 770 kilometrelik uzun bir sınıra sahip olan Hindistan'a ait medya kuruluşları habere bültenlerinde geniş yer ayırırken, olay, resmi yetkililer ve anaakım kaynaklar tarafından henüz doğrulanmadı.