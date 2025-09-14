Nepal'de protestolar sürüyor: Cezaevinden kaçanlar yakalandı

Himalayan Times’ın haberine göre, polis yetkilileri protestocuların cezaevlerine baskın düzenleyerek idari binaları ateşe vermesi ve kapıları açık bırakması üzerine 25’ten fazla hapishaneden binlerce mahkumun kaçtığını bildirdi.

Polis, şu ana kadar firar eden 3 bin 723 kişinin yakalanarak cezaevlerine gönderildiğini, bu kişilerden bazılarının ülkeyi terk etmeye çalışırken sınırda yakalandığını, bazılarının ise kendi isteğiyle teslim olduğunu açıkladı. Yetkililere göre halen 10 bin 320 mahkum firari durumda.

NEPAL'DEKİ PROTESTOLAR

Nepal’de 4 Eylül’de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn’e erişim, hükümete kayıt başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti. Yolsuzluk karşıtı taleplerle birleşen yasak tepkileri kısa sürede kitlesel protestolara dönüşmüştü.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Olaylarda 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak dahil 3 bakan görevlerinden istifa etttiler.

Nepal’deki protestolarda ölenlerin ailesine tazminat ödenecek

Mahalleli toplanıp Maliye Bakanı'nı kovaladı: Koşturup koşturup bir daha vurdular

Göstericiler parlamentoyu yakmıştı: Nepal'de ordu sokağa indi

Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başladı. Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete yönelik tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirdi.

Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin edip göreve başladı.