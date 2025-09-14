Nepal’deki protestolarda ölenlerin ailesine tazminat ödenecek

Nepal’de eski Başbakan KP Sharma Oli’nin protestolar sebebiyle istifa etmesinin ardından göreve getirilen geçici Başbakan Sushila Karki, ülkenin toparlanması için sükunet çağrısı yaptı.

Geçici Başbakan Karki, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşık 12 bin dolar tazminat ödeneceğini ve yaralıların tedavisinin devlet tarafından karşılanacağını belirtti.

Karki, protestoların ardından ülkenin yeniden inşası yolunda sükunet ve işbirliği çağrısı yaptı.

PARLAMENTONUN YENİDEN AÇILMASI TALEBİ

Öte yandan, uluslararası basındaki haberlere göre ülkedeki önemli siyasi partiler, Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel'den parlamentonun yeniden açılmasını talep etti.

Ülkedeki 8 parti, yayımladıkları ortak bildiride Cumhurbaşkanı'nın anayasaya aykırı davrandığını savundu.

Nepal protestolarında ölenler şehit ilan edildiNepal protestolarında ölenler şehit ilan edildi

Cumhurbaşkanı Poudel, geçici Başbakan Karki'nin tavsiyesi üzerine ülkedeki Temsilciler Meclisini feshetmişti.

NE OLMUŞTU

Nepal'de 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, hükümetin yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamentoya doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Olaylarda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 1300'den fazla kişi yaralanmıştı.

YASAK KALDIRILACAK VAADİ YETERLİ OLMADI

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav, görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Nepal'de yeni başbakan ChatGPT'ye sorulduNepal'de yeni başbakan ChatGPT'ye soruldu

Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

GEÇİCİ BAŞBAKAN 12 EYLÜL’DE BAŞLADI

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete yönelik tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.

Diğer yandan, hapishanelere baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkum firar etmişti.

Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

