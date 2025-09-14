Nepal protestolarında ölenler şehit ilan edildi

Nepal protestolarında ölenler şehit ilan edildi
Yayınlanma:
Nepal’de başkent Katmandu’da hükümetteki yolsuzluklara karşı başlayan ve Başbakan KP Sharma Oli'nin istifasına yol açan protestolarda ölenlerin şehit sayılacağı ilan edildi. Ayrıca ölü sayısının 72'ye çıktığı açıklandı.

Nepal’de hükümetteki yolsuzluklara karşı, Katmandu yönetiminin sosyal medya yasaklarıyla tetiklenen ve hükümetin düşmesine kadar giden protestolarda ölü sayısının 72’ye ulaştığı açıklandı.

Hükümetin baş sekreteri Eaknarayan Aryal Z kuşağı önderliğinde başlayan ve polisin halka ateş açtığı protestolar sonucunda 59 eylemci, 10 mahkum ve üç güvenlik görevlisinin öldüğünü açıkladı.

Yaralanan 133 protestocu ile 57 güvenlik görevlisinin ise tedavileri sürüyor.

Eylemler sonrası Nepal'de yeni başbakan belli oldu

BAŞBAKAN AÇIKLADI

Aryal ayrıca devrilen hükümetin ardından Z kuşağı yoğunluktaki Discord sunucusunda tartışılıp cumhurbaşkanına sunulduktan sonra atanan Başbakan Sushila Karki'nin yaralılara ücretsiz tedavi sağlanmasına, protestolarda hayatını kaybedenlerin şehit ilan edilmesine ve her birine 1 milyon rupi ödenmesine karar verdiğini söyledi.

Ülkenin başbelası: Hindutva! Nepal'de ABD/Hindistan parmağı

NE OLMUŞTU

Nepal’de hükümet yolsuzluklarına karşı başlayan protestolarda Başbakan KP Sharma Oli hükümeti polise eylemcilere ateş açılmasını emretti. Eylemcilerin öldürülmesinin ardından da durulmayan protestolar parlamento binasının ve birçok bakanın evinin yakılmasının yanı sıra başbakanın istifasından sonra ülkeden kaçamayan bazı bakanların da halk tarafından linçlenmesine yol açtı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

