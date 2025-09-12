Eylemler sonrası Nepal'de yeni başbakan belli oldu

Nepal'in eski Başyargıcı Sushila Karki, eski Başbakan KP Sharma Oli liderliğindeki hükümetin çöküşüne neden olan ayaklanmaların ardından ülkenin geçici başbakanı olacak. 73 yaşındaki eski başyargıç Karki, cuma günü yerel saatle 20.45'te geçici başbakan olarak yemin edecek.

Z KUŞAĞI TEMSİLCİLERİNİN TALEBİ KABUL EDİLDİ

Sushila Karki, ülkenin ilk kadın başbakanı olacak. Karki'nin geçici başbakan olarak atanması kararı, Z kuşağı protestocularının temsilcilerinin Nepal Ordusu ve Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel ile bir dizi görüşme yapmasının ardından alındı. Görüşmelerin ardından, protestocuların parlamentoyu feshetme ve Karki'yi geçici başbakan olarak atama talepleri kabul edildi.

SUSHİLA KARKİ KİMDİR?

Sushila Karki, Temmuz 2016'dan Haziran 2017'ye kadar görev yapan Nepal'in ilk kadın başyargıcı olarak tarihe geçti. 7 Haziran 1952 doğumlu Karki, yedi çocuğun en büyüğüdür. Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra, 1979'da hukuk kariyerine başladı. 2007'de kıdemli avukat olarak atandı, ardından 2009'da Nepal Yüksek Mahkemesi'nde geçici yargıç olarak atandı ve daha sonra 2010'da daimi yargıç olarak atandı.

NE OLMUŞTU

Nepal'de Z kuşağı başta olmak üzere halk, hükümetteki yolsuzluklar ve 20'den fazla sosyal medya platformunun yasaklanması üzerine sokağa indi. Protestoların kolluk kuvvetleri tarafından kontrol altına alınamamasının ardından 51 sivilin polis tarafından öldürüldüğü protestolarda başbakan istifa etti.

Eylemciler, ülkede parlamento binası başta olmak üzere başbakanınki de dahil birçok bakanın evini ateşe verdi. Kabinenin çoğunluğu ordu tarafından ülkeden kaçırılırken, yakalanan bakanlar linç edildi.

Son olarak hükümetin düşmesinin ardından ülkenin cumhurbaşkanıyla görüşme yapan eylemci Z kuşağının temsilcileri tarafından önerilen Karki ismi Katmandu yönetimi tarafından onaylandı.

