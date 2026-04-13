Ne Trump'ın desteği ne medya ablukası çare oldu: Macaristan'da 16 yıllık Orban iktidarı sona erdi

2010’dan bu yana Macaristan siyasetini domine eden Viktor Orbán, bu seçimle birlikte en ağır yenilgilerinden birini aldı. İlk sonuçlara göre Fidesz yüzde 37’de kalırken, Tisza yüzde 53’lük oy oranıyla açık ara öne geçti.

199 sandalyeli parlamentoda yaklaşık 138 milletvekili kazanan muhalefet, sadece hükümeti kurma çoğunluğunu değil, anayasal çoğunluk sınırını da aşarak sistem değişikliğine kapı aralayabilecek bir güç elde etti.

"YARI OTORİTER SİSTEM" TARTIŞMALARI VE MEDYA GÜCÜ

Viktor Orbán yönetimi, uluslararası kamuoyunda uzun süredir “illiberal demokrasi” ya da “yarı otoriter sistem” tartışmalarının merkezinde yer alıyordu. Özellikle medya üzerindeki kontrol, seçimlerin kaderini belirleyen en kritik unsurlardan biri olarak öne çıkıyordu.

Uluslararası basında yer alan çok sayıda analizde, Orbán döneminde medya sektörünün yaklaşık yüzde 80’inin doğrudan ya da dolaylı şekilde hükümet yanlısı yapılar tarafından kontrol edildiği belirtiliyordu. Devlet medyası tamamen iktidarın çizgisine girerken, bağımsız medya kuruluşlarının önemli bir bölümü ya kapatıldı ya da hükümete yakın iş insanlarının eline geçti.

Bu tablo, seçim sürecinin eşit şartlarda gerçekleşmediği yönünde Avrupa kurumları ve sivil toplum tarafından sık sık eleştirildi.

TRUMP DESTEĞİ VE KÜRESEL SAĞ BLOK

Seçim sürecinde Viktor Orbán yalnız değildi. ABD’den Donald Trump açık şekilde destek verirken, Başkan Yardımcısı JD Vance Budapeşte’de sahaya indi.

Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Avrupa’daki aşırı sağ liderler de Orbán lehine mesajlar paylaştı. Bu destek, seçimleri yalnızca ulusal değil, küresel ideolojik bir mücadeleye dönüştürdü.

Ancak sandık sonuçları, uluslararası desteğin seçmen davranışını belirlemede sınırlı kaldığını gösterdi.

MAGYAR: "EVE DÖNÜN"

Zafer konuşmasını Budapeşte’de yapan Péter Magyar, sonucu sadece bir seçim başarısı değil, tarihsel bir yön değişimi olarak tanımladı: “Macaristan yeniden Avrupa’ya dönmek istiyor.”

Magyar’ın kampanyası özellikle üç ana başlık üzerine kuruluydu: Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi, NATO ile uyumun artırılması ve yolsuzlukla mücadele ve kurumsal şeffaflık.

Ayrıca son yıllarda ekonomik nedenlerle ülkeyi terk eden yüz binlerce Macar’a yaptığı “eve dönün” çağrısı, kampanyanın en dikkat çekici mesajlarından biri oldu.

YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Seçim gecesi konuşan Viktor Orbán, sonuçların “açık ve anlaşılır” olduğunu belirterek yenilgiyi kabul etti ve rakibini tebrik etti. Orbán, bundan sonra muhalefette kalarak ülkeye hizmet edeceklerini söyledi.

Bu açıklama, uzun yıllar güçlü liderlik sergileyen bir figürün iktidarı bırakması açısından Macaristan siyasi tarihinde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA VE DÜNYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu seçim sonucu yalnızca Macaristan iç siyaseti açısından değil, Avrupa dengeleri açısından da büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği ile sık sık gerilim yaşayan Orbán döneminin sona ermesi, Brüksel ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceği şeklinde yorumlandı.

Aynı zamanda bu sonuç, son yıllarda Avrupa’da yükselişte olan aşırı sağ ve popülist hareketler açısından da sembolik bir geri adım olarak değerlendirildi.

TARİHİ BİR KIRILMA

Sonuç olarak Macaristan’daki seçimler, yalnızca bir hükümet değişimi değil; medya gücü, uluslararası destek ve uzun süreli iktidar avantajına rağmen seçmen iradesinin belirleyici olabileceğini gösteren kritik bir örnek olarak kayda geçti.

Péter Magyar liderliğinde başlayan yeni dönemin, Macaristan’ı gerçekten Avrupa ile daha entegre bir çizgiye taşıyıp taşımayacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.