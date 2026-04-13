Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan beklenen Macaristan açıklaması geldi! "Hiçbir baskıcı lider yenilmez değildir"

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de de büyük ilgi çeken Macaristan seçim sonuçları hakkında ilk açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından sözlerine, "Macaristan korku yerine umudu, otokrasi yerine demokrasiyi seçti" cümlesi ile başladı.

Macarların Avrupa ve dünyaya bir kez daha yurttaş özgürlüğü hakkından vazgeçilmeyeceğini anlattığını İmamoğlu şu sözlerle dile getirdi:

"Bu gece Macar halkı Avrupa’ya ve dünyaya bir kez daha hatırlattı: Vatandaşlar özgürlüklerinden vazgeçmeyi reddettiğinde hiçbir baskıcı lider yenilmez değildir."

"RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRİYOR"

İmamoğlu, seçimi kazanan muhalefet lideri Magyar'a Silivri'deki bir cezaevi hücreesinden tebrik gönderdiğinin altını çizen İmamoğlu şunları ifade etti:

"Silivri’deki bir cezaevi hücresinden, Macar muhalefet lideri Peter Magyar’e ve hukukun üstünlüğünü savunmak için sandık başına giden tüm seçmenlere en içten tebriklerimi gönderiyorum. Bu zafer; sandığın korkudan daha güçlü olduğuna ve adaletin, ne kadar gecikirse geciksin, asla yenilmeyeceğine inanan hepimizindir.

İstanbul, Budapeşte’nin yanındadır. Rüzgâr yön değiştiriyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

