Müzisyene konser öncesi saldırı: Ağır yaralandı şüpheli tutuklandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) mensubu 43 yaşındaki bir asker, müzisyen bir kadına düzenlediği saldırı nedeniyle tutuklandı. Akasaka bölgesindeki bir canlı müzik mekanı önünde gerçekleşen saldırıda, konser vermeye hazırlanan kadın müzisyen ağır yaralandı.

DETAY DETAY PLANLAMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın ayak izlerini örtmek için ayakkabılarına plastik poşet geçirdiği ve yüzünü maskeyle kapattığı görüldü. Saldırıdan sonra bisikletle olay yerinden kaçtığı tespit edilen şüphelinin, askeri üniformalı bir personel olduğu belirlendi.

TUTUKLANAN ASKER İFADE VERDİ

Saldırıya uğrayan kadının, "gövdesinin sol tarafından iç organları zarar görecek şekilde" yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olayın, canlı müzik mekanında öğleden sonraki bir konser öncesinde meydana geldiği öğrenildi. Savcılık soruşturması devam ederken, tutuklanan askerin ifadesinin alındığı belirtildi.