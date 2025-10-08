Müzisyen Şener Esen davasında istinaf cezayı onadı

İzmir'in Buca ilçesinde müzisyen Şener Esen’i tabancayla öldüren Mehmet Ateş’e yerel mahkemece verilen indirimsiz müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından da onandı.

İzmir Buca'da müzisyen 42 yaşındaki Şener Esen'i silahla vurarak öldüren Mehmet Ateş’e (28), verilen indirimsiz müebbet hapis cezası istinafta onandı.

Olay, 4 Şubat 2022’de saat 03.00 sıralarında, Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta meydana geldi. Silah seslerini duyan mahalleli, dışarı çıktığında, 1 çocuk babası müzisyen Esen'i kanlar içinde yatarken buldu. Esen tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin Mehmet Ateş olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Ateş, emniyette suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mehmet Ateş hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Ateş'in ağabeyi Ö.A. (33) hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve S.Ç. (36) için de 'Suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. İddianame, İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Ateş, kız arkadaşı M.B.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla Esen'i öldürdüğünü söyledi.

2024 yılının Kasım ayında İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Mehmet Ateş'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken indirim uygulamadı. S.Ç. ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan yargılanan Ö.A.'nın eyleminin suçluyu kayırma olduğuna hükmeden heyet, sanığın kardeşi olması sebebiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

İSTİNAF CEZAYI ONADI

Kararın ardından avukatların itirazları üzerine dosya İstinafa gitti. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suç niteliğine uygun kabulüne, hukuka uygun ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen mahkumiyet hükmünde bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Bu sebepten ötürü Ceza Dairesi, istinaf taleplerinin reddine karar verip yerel mahkemece verilen cezaları onadı.

