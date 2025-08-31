Motosiklet sürücülerinden Filistin'e destek gösterisi

Hollanda'nın Lahey kentinde bir araya gelen çok sayıda motosiklet sürücüsü, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

"Free Palestine Bikers" isimli grup tarafından organize edilen gösteriye, Hollanda'nın yanı sıra Almanya ve Belçika'dan da motosiklet sürücüleri katıldı.

KENTİN ANA CADDELERİNDE KONVOY OLUŞTURDULAR

Malieveld Meydanı'nda toplanan motosiklet sürücüleri kentin ana caddelerinde konvoy oluşturarak Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Motosiklet sürücüleri, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Hollanda Parlamentosu önünden de geçti.

Motosikletlerine Filistin bayrakları ve kefiyeler takan sürücüler, konvoyu başladıkları yerde tamamladı.

