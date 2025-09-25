Microsoft İsrail'e yaptırım kararı aldı

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria’da sivillerin kitlesel gözetiminde kullanıldığına dair kanıtların ortaya çıkmasının ardından İsrail Savunma Bakanlığına sunduğu bazı hizmetleri askıya aldığını açıkladı.

Şirket Başkan Yardımcısı Brad Smith, çalışanlara gönderdiği yazıda, “Microsoft’un İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki bir birime sağladığı bir dizi hizmeti durdurduğunu ve devre dışı bıraktığını bildirmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Smith, The Guardian’ın 6 Ağustos tarihli haberinde yer alan iddialar üzerine başlatılan incelemede, Microsoft’un Azure bulut depolama kapasitesi ve yapay zeka hizmetlerinin İsrail tarafından kullanıldığına dair kanıtlara ulaşıldığını belirtti.

Microsoft’un kararının, şirketin İsrail ve Orta Doğu’daki diğer ülkelerin siber güvenlik faaliyetlerini etkilemeyeceğini vurgulayan Smith, “Sivillerin toplu izlenmesini kolaylaştıracak teknolojiler sunmuyoruz. Standart hizmet şartlarımız, kitlesel gözetim amacıyla kullanılmaya izin vermez” dedi.

Smith ayrıca, Microsoft’un bir devlet değil bir şirket olduğunu vurgulayarak, “Müşterilerimize hangi ürün ve hizmetleri sunacağımıza biz karar veririz.” ifadelerini kullandı.