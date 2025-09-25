Avrupa ülkesinden Netanyahu'ya yasak

Slovenya, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik seyahat kısıtlaması getirdiğini açıkladı. Bu hamle Avrupa ülkesinin topraklarından İsrailli aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'i yasaklamasının ardından geldi.

AB ülkesi Slovenya, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ülkeye girişini yasakladığını açıkladı. Slovenya daha önce de İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakan Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i yasaklamıştı.

SLOVENYA'DAN İSRAİL'E KARŞI İLK ADIM DEĞİL

Geçen yıl Filistin Devleti'ni tanıyan AB üyesi Slovenya, Ağustos ayında İsrail'e silah ambargosu uyguladı ve Filistin topraklarında üretilen malların ithalatını da yasakladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI GAZZE İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, BM Genel Kurulu'nda perşembe günü yaptığı konuşmada Gazze'nin, "uluslararası toplumun başarısızlığının ders kitabı örneği" haline geldiğini söylemiş, "Gazze, çocuklar için en ölümcül yer, insani yardım ve sağlık çalışanları için en ölümcül yer, gazeteciler için en ölümcül yer ve Orta Doğu'da ilk kez ilan edilen kıtlığın yaşandığı yer haline geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Fajon, Güvenlik Konseyi'nin de "felç olduğunu" belirterek, Konsey'i, "ortak geleceğin Gazze soykırımının lekesiyle belirlenmesine izin vermemeye ve hemen harekete geçmeye" çağırdı.

