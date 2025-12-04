Metroda uyuyan adamı ateşe verdi!

ABD'nin New York kentinde, toplu taşımada korkunç bir saldırı yaşandı. 56 yaşındaki bir kişi, seyir halindeki metroda uyurken kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından ateşe verildi.

56 YAŞINDAKİ YOLCUNUN PANTOLONUNU ATEŞE VERDİ

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) açıklamasına göre, olay 1 Aralık sabahı 03.05 sularında 3 numaralı metro hattında meydana geldi. Penn İstasyonu'ndan trene binen bir şahıs, vagonda uyuyakalan 56 yaşındaki yolcunun pantolonunu yaktı.

SALDIRGAN METRODAN YAYA OLARAK KAÇTI

Eylemi gerçekleştiren kişi, hemen ardından vagondan inerek olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Alev alan kurban ise acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE YARDIM İSTEDİ

NYPD, sosyal medyadan paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleri ile şüphelinin kimliğini tespit etmek ve bulmak için kamuoyundan yardım talep etti. Saldırganın yakalanması için soruşturma sürdürülüyor.