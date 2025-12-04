Metroda uyuyan adamı ateşe verdi!

Metroda uyuyan adamı ateşe verdi!
Yayınlanma:
New York metrosunda, uyuyan bir yolcunun pantolonu bilinçli olarak ateşe verildi. Saldırgan kaçarken, yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin New York kentinde, toplu taşımada korkunç bir saldırı yaşandı. 56 yaşındaki bir kişi, seyir halindeki metroda uyurken kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından ateşe verildi.

56 YAŞINDAKİ YOLCUNUN PANTOLONUNU ATEŞE VERDİ

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) açıklamasına göre, olay 1 Aralık sabahı 03.05 sularında 3 numaralı metro hattında meydana geldi. Penn İstasyonu'ndan trene binen bir şahıs, vagonda uyuyakalan 56 yaşındaki yolcunun pantolonunu yaktı.

Kapıyı açmayan sevgilisinden intikam almak için iş yerini ateşe verdiKapıyı açmayan sevgilisinden intikam almak için iş yerini ateşe verdi

SALDIRGAN METRODAN YAYA OLARAK KAÇTI

Eylemi gerçekleştiren kişi, hemen ardından vagondan inerek olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Alev alan kurban ise acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı.

Önce komşusunun kapısını tinerle ateşe verdi şimdi de elektrikli düzenek kurdu! Savunması çileden çıkardıÖnce komşusunun kapısını tinerle ateşe verdi şimdi de elektrikli düzenek kurdu! Savunması çileden çıkardı

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE YARDIM İSTEDİ

NYPD, sosyal medyadan paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleri ile şüphelinin kimliğini tespit etmek ve bulmak için kamuoyundan yardım talep etti. Saldırganın yakalanması için soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Dünya
Ortada ateşkes yok! İsrail 2'si çocuk 5 Filistinli katletti
Ortada ateşkes yok! İsrail 2'si çocuk 5 Filistinli katletti
Pedofil Epstein dosyasında yeni perde: Kız çocuklarının kaçırıldığı adadan ürkütücü görüntüler!
Pedofil Epstein dosyasında yeni perde: Kız çocuklarının kaçırıldığı adadan ürkütücü görüntüler!