Mental yeterliliği sorgulanmıştı: Trump'ın beyin emarı paylaşılacak
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın başlarında yaptırdığı MR testinin sonuçlarını yayımlaması konusunda soru sorulduktan sonra bir kadın muhabiri azarladı.

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü'nü kutladığı Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden Washington D.C.'ye dönerken pazar gecesi Air Force One uçağında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

VALİYE "ÖZÜRLÜ" DEMİŞTİ

Trump'a, Minnesota Valisi ve eski başkan yardımcısı adayı Tim Walz'ın, başkanın Şükran Günü'nde paylaştığı bir sosyal medya gönderisinde Walz'ı “ciddi şekilde özürlü” olarak nitelendirmesinin ardından Vali’nin Trump’ın MR sonuçlarının yayımlanmasına dair çağrısı soruldu.

Trump: Dost ülke olarak görmüyoruzTrump: Dost ülke olarak görmüyoruz

Başkan, daha önce defalarca yaptığı gibi, bilişsel testi “mükemmel” bir şekilde geçtiğini iddia etti, ancak muhabire aynı şeyi yapamayacağını söyledi.

Bu olay, bir muhabirin Trump'a “Vali Walz, MR sonuçlarınızın açıklanmasını istedi” demesinin ardından yaşandı.

'SONUÇLAR MÜKEMMELDİ' İDDİASI

Donald Trump, bu ayın başlarında yaptırdığı MR testinin sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili bir soru sorulduktan sonra başka bir muhabiri de aşağıladı. Başkan, “Sonuçlar, benim azledildiğim telefon görüşmem gibi mükemmeldi. Kesinlikle mükemmeldi” diye yanıtladı. “Eğer açıklanmasını istiyorsanız, açıklayacağım.”

Kimliği açıklanmayan kadın muhabir, "[Testte] Neye baktıklarını bize söyleyebilir misiniz?“ diye sordu. Trump ise ”Ne için? Yayımlamak için mi?" diye yanıtladı.

Trump'tan Venezuela uyarısı: Hava sahası tamamen kapandıTrump'tan Venezuela uyarısı: Hava sahası tamamen kapandı

“Hayır, MR'da vücudun hangi bölgesi incelendi?” diye sordu muhabir.

'SENİN ALAMAYACAĞIN MÜKEMMEL BİR NOT ALDIM'

“Hiçbir fikrim yok. Sadece bir MR idi” dedi Trump. "Beyin değildi, çünkü bilişsel test yaptırdım ve mükemmel sonuç aldım. Senin alamayacağın mükemmel bir not aldım."

DEMOKRATLARDAN 'ZİHİNSEL KAPASİTESİ ZAYIF' ÇAĞRISI

Walz, pazar günü NBC News'te Trump'ın sağlığı konusunda daha fazla şeffaflık çağrısını yineledi ve başkanın “fiziksel olarak zayıfladığını” ve “zihinsel kapasitesinin” ciddi bir endişe kaynağı olması gerektiğini öne sürdü.

Walz, “Şükran Günü'nde ailelerimizle vakit geçirdik, yemek yedik, Yahtzee oynadık, futbol maçı izleyip tezahürat yaptık” dedi.

“Bu adam görünüşe göre bir odaya tıkılıp her şey hakkında bağırıp çağırıyor. Bu normal bir davranış değil. Sağlıklı değil.”

'ÇOK STANDART BİR TEST'

Kasım ayının başlarında başkan, yakın zamanda yaptığı sağlık muayenesi kapsamında MR çektirdiğini açıkladı, ancak bunun “çok standart” olduğunu söyledi.

Trump o sırada gazetecilere “Doktor, bunun bir doktor olarak gördüğü en iyi sonuç olduğunu söyledi” diye övündü.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

