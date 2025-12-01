Trump: Dost ülke olarak görmüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yürütülen barış görüşmelerine ilişkin olumlu mesajlar veren Trump, "Bir anlaşmaya varma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

WITKOFF PUTIN İLE GÖRÜŞECEK

Trump, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Florida'da düzenlenen görüşmelerin iyi geçtiğini belirterek, "Ukrayna'nın bazı zorlu küçük sorunları var. Bizim de zorlu sorunlarımız var ama bence Rusya bu savaşın bitmesini ister" dedi. Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta Moskova'ya gideceğini teyit eden Trump, "Savaşın bitmesi için bir son tarihim var ve umarım savaş biter" açıklamasını yaptı.

'DOST ÜLKE OLARAK GÖRMÜYORUZ'

Venezuela hava sahasının kapatılmasına ilişkin soruları yanıtlayan Trump, "Venezuela'yı pek dost bir ülke olarak görmüyoruz. Ülkemize hapishanelerden, çetelerden milyonlarca insan gönderiyorlar" şeklinde konuştu. Maduro ile telefon görüşmesi yaptığını doğrulayan Trump, bu konuda detay vermeyeceğini belirtti.

UYUŞTURUCU OPERASYONU TARTIŞMASI

Savunma Bakanı Hegseth'in uyuşturucu kaçakçılığı yapan teknelerdeki tüm kişilerin öldürülmesi talimatı verdiği iddialarına değinen Trump, "Pete, böyle bir şey olmadığını söyledi, ona güveniyorum" dedi. Teknelere yapılan saldırılarla ilgili "çok az endişesi" olduğunu belirten Trump, "Her tekne 25 bin Amerikalının ölümünden sorumlu" değerlendirmesinde bulundu.