Barrack ve Witkoff’un tatil planını Trump bozdu

ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi, Tom Barrack, New York’ta BM Genel Kurulu devam ederken düzenlenen Concordia zirvesine konuşmacı olarak katıldı.

Buradaki sahnede yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’a sitem eden Barrack, Orta Doğu temsilciliğini değil Karayip adası Saint Barthelemy temsilciliğini istediğini ancak Trump’ın buna izin vermediğini söyledi.

WITKOFF DA MALDİVLER’İ İSTEMİŞ

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile aynı anda sahnede olduğu sırada konuşma yapan Barrack, ABD Başkanı’nın ikilinin planlarını bozduğunu gülerek açıkladı.

“Ben Saint Barthélemy'nin büyükelçisi olmak için başvurmuştum. Steve [Witkoff] de Maldivler için başvurmuştu. Ne oldu anlamadım, bu bölgeye gelişimiz inanılmaz.”

‘TRUMP’IN İÇGÜDÜLERİ ÇOK İYİ’

Sunucunun "Başkan Trump hakkında anlayamadığınız şeylerden biri ne?" sorusuna ise Barrack "Trump'ın içgüdüleri çok iyi" yanıtını verdi.

'ORTA DOĞU İÇİN UMUTSUZ’

Barrack kısa süre önce başka bir röportajında Orta Doğu'da barış olmayacağını belirterek bölgeye yönelik umutsuzluğunu dile getirmişti.

"Barış dediğimizde aslında bir illüzyondan bahsediyoruz. Orta Doğu'da hiç barış olmadı. Muhtemelen de olmayacak çünkü herkes kendi meşruiyeti için mücadele ediyor" demişti.