Trump'tan Venezuela uyarısı: Hava sahası tamamen kapandı

ABD ile Venezuela arasındaki siyasi gerilim devam ediyor. Trump, Trut Social hesabından yaptığı bir paylaşımda Venezuela ve çevresinde hava sahasının tamamen kapatılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tüm havayollarına, pilotlara, uyuşturucu kaçakçılarına ve insan tacirlerine sesleniyorum: Venezuela’nın üzerindeki ve çevresindeki hava sahası bütünüyle kapalıdır” açıklamasını yaptı.

Bu uyarının ardından normalde Venezuela hava sahasından geçen yüzlerce uçuşun rotasını değiştirdiği öğrenildi.

VENEZUELA HÜKÜMETİNDEN TEPKİ GELDİ

Venezuela hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke hava sahasının “tamamen kapalı” olduğunu ilan eden açıklamalarını sert bir dille kınadı.

Venezuela yönetimi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Trump'ın açıklaması, “kolonyalist bir tehdit” olarak nitelendirildi ve uluslararası hukukla bağdaşmadığı belirtildi.