Memurlara WhatsApp yasaklandı

Yayınlanma:
Hükümet tarafından yayımlanan genelgeye göre, Fransa hükümeti kamu personeline WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını yasakladı. Milli olarak geliştirilen Tchap uygulamasının kullanılması istendi.

Fransa'da kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları güvenlik gerekçesiyle yasaklandı. Bunun yetine milli olarak geliştirilen Tchat uygulamasının indirilmesi istendi.

Fransa merkezli Le Figaro’nun haberine göre, Fransız hükümeti kamu personeline Telegram ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

MİLLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI KULLANILACAK

Hükümetin yayımladığı genelgeye göre, Bakanlıklar Arası Dijital Direktörlük (Dinum) tarafından geliştirilen Tchap uygulaması kamu personeli arasında güvenli iletişimin sağlanmasına hizmet edecek.

BAKANLAR DA ETKİLENECEK

WhatsApp ve Telegram gibi uygulamaların ana güvenlik garantilerini sağlamadığı belirtilen genelgede, bakanlar dahil tüm kamu personeline Tchap kullanma zorunluluğu getirildi.

Genelgede kamu personelinin 1 Eylül’e kadar Tchap uygulamasını indirmeleri istendi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

