Artık mesajlarınızı WhatsApp düzenleyecek!

Artık mesajlarınızı WhatsApp düzenleyecek!
Yayınlanma:
WhatsApp, mesaj yazarken öneriler sunan yapay zeka tabanlı "Yazım Yardımı" (Writing Help) özelliğini tanıttı.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yapay zeka tabanlı yeni özelliklerini kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Şirketin duyurduğu son yenilik, mesajlaşma deneyimini daha pratik ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi hedefliyor.

WhatsApp, “Yazım Yardımı (Writing Help)” adını verdiği özelliğini tanıttı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yazdıkları mesajları farklı tonlarda yeniden yazdırabiliyor. Örneğin bir mesaj, profesyonel, eğlenceli ya da destekleyici bir üsluba dönüştürülebiliyor. Böylece kullanıcı, kendini ifade etmek istediği tarzı seçme imkanına kavuşuyor.

whatsapp.jpg

Yazım Yardımı sayesinde kullanıcılar, WhatsApp’ın sunduğu alternatif ifadelerden dilediğini seçebilecek ya da kendi metinlerini düzenlemeyi sürdürebilecek. Bu özellik, mesajlaşmayı yalnızca daha kolay değil aynı zamanda daha esnek bir hale getiriyor.

Şimdilik yalnızca İngilizce dilinde ve ABD başta olmak üzere birkaç ülkede aktif olan özellik, yıl içerisinde farklı ülke ve dillere de yayılacak.

WhatsApp ayrıca, Yazım Yardımı ve Mesaj Özetleri özelliklerinin varsayılan olarak kapalı olacağını duyurdu. Kullanıcıların bu özellikleri tercih etmeleri halinde manuel olarak aktif edebilecekleri belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
Adıyaman'da 2 grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü
Adıyaman'da 2 grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü
Ehliyetine el konulanlar dört gözle bekliyor: Af gelecek mi?
Ehliyetine el konulanlar dört gözle bekliyor: Af gelecek mi?
Saz hocası ders verdiği yedi çocuğu istismar etti! Cezası belli oldu
Saz hocası ders verdiği yedi çocuğu istismar etti! Cezası belli oldu