Artık mesajlarınızı WhatsApp düzenleyecek!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yapay zeka tabanlı yeni özelliklerini kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Şirketin duyurduğu son yenilik, mesajlaşma deneyimini daha pratik ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi hedefliyor.

WhatsApp, “Yazım Yardımı (Writing Help)” adını verdiği özelliğini tanıttı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yazdıkları mesajları farklı tonlarda yeniden yazdırabiliyor. Örneğin bir mesaj, profesyonel, eğlenceli ya da destekleyici bir üsluba dönüştürülebiliyor. Böylece kullanıcı, kendini ifade etmek istediği tarzı seçme imkanına kavuşuyor.

Yazım Yardımı sayesinde kullanıcılar, WhatsApp’ın sunduğu alternatif ifadelerden dilediğini seçebilecek ya da kendi metinlerini düzenlemeyi sürdürebilecek. Bu özellik, mesajlaşmayı yalnızca daha kolay değil aynı zamanda daha esnek bir hale getiriyor.

Şimdilik yalnızca İngilizce dilinde ve ABD başta olmak üzere birkaç ülkede aktif olan özellik, yıl içerisinde farklı ülke ve dillere de yayılacak.

WhatsApp ayrıca, Yazım Yardımı ve Mesaj Özetleri özelliklerinin varsayılan olarak kapalı olacağını duyurdu. Kullanıcıların bu özellikleri tercih etmeleri halinde manuel olarak aktif edebilecekleri belirtildi.