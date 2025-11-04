Meksika’da kartel ve polis çatıştı: 13 ölü

Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Guasave kentinde, güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında yaşanan silahlı çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti. La Brecha semtinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 4 kişi de gözaltına alındı.

POLİS EKİBİNE SALDIRI

Olaylar, Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch'un yaptığı açıklamaya göre, polis ekiplerinin devriye görevi yaptığı sırada saldırıya uğramasıyla başladı. Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edilerek kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

KARTEL ÜYELERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, kartel üyelerinin yerini tespit ettikten sonra etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Yaşanan çatışma sonucunda 13 çete üyesi öldürüldü. Eyalet savcılığı, olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu.