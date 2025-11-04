Meksika’da kartel ve polis çatıştı: 13 ölü

Meksika’da kartel ve polis çatıştı: 13 ölü
Yayınlanma:
Meksika'nın Sinaloa eyaletinde polisle kartel üyeleri arasında çıkan çatışmada 13 kişi öldü, 4 kişi gözaltına alındı. Çatışma, polis ekibine düzenlenen saldırının ardından başlatılan operasyon sırasında yaşandı.

Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Guasave kentinde, güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında yaşanan silahlı çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti. La Brecha semtinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 4 kişi de gözaltına alındı.

Meksika'da 'yağışlar' can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 72'ye yükseldiMeksika'da 'yağışlar' can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 72'ye yükseldi

POLİS EKİBİNE SALDIRI

Olaylar, Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch'un yaptığı açıklamaya göre, polis ekiplerinin devriye görevi yaptığı sırada saldırıya uğramasıyla başladı. Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edilerek kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

Meksika'da belediye başkanı timsah ile evlendiMeksika'da belediye başkanı timsah ile evlendi

KARTEL ÜYELERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, kartel üyelerinin yerini tespit ettikten sonra etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Yaşanan çatışma sonucunda 13 çete üyesi öldürüldü. Eyalet savcılığı, olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Dünya
İsrail futbol sahalarında görülmeyecek: 25 bin imza toplandı
İsrail futbol sahalarında görülmeyecek: 25 bin imza toplandı
Tarihi görüşme kesinleşti! Trump Şara'yı ağırlayacak
Tarihi görüşme kesinleşti! Trump Şara'yı ağırlayacak