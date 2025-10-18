Meksika'da 'yağışlar' can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 72'ye yükseldi

Meksika'da geçen haftadan bu yana etkili olan tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'un tetiklediği şiddetli yağışlar, ülkenin bazı eyaletlerinde büyük sel felaketine neden oldu. Meksika basınına yansıyan bilgilere göre, felaketteki can kayıpları artmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar 5 eyalette toplam 72 kişi yaşamını yitirirken, 48 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Felaketten en çok etkilenen eyaletler olan Veracruz, Puebla ve Hidalgo'da arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, bölgeye 21 helikopter sevk edildiğini ve kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla yeni personel takviyesi yapıldığını açıkladı.

Şiddetli yağış 66 can aldı: Sokaklarda cesetler çürümeye başladı

ENERJİ HATLARININ BÜYÜK KISMI ONARILDI

Yaşanan felaketin ardından altyapıda oluşan hasarın giderilmesi çalışmaları da hızla ilerliyor. Meksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE) tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen 5 eyalette yürütülen çalışmalar sonucunda enerji iletim hatlarının yüzde 95,4'ünün onarıldığı bildirildi. CFE, kısa süre içinde bu oranın yüzde 100'e ulaşmasının beklendiğini kaydetti.