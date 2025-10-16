Şiddetli yağış 66 can aldı: Sokaklarda cesetler çürümeye başladı

Meksika Körfezi yakınlarındaki petrol üretim şehri Poza Rica'nın merkezinde, askerlerin enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürerken, şehrin doğusunda Cuma günü taşan Cazones Nehri'nin getirdiği çamur ve sular hala çekilmiş değil. Yaklaşık bir metreyi bulan su ve çamurun üzeri, iki metre yüksekliğinde çöp, mobilya ve enkaz yığınlarıyla kaplı.

"Bir hafta sonra durum daha da korkunç görünüyor. Sokağın karşısına bile geçemiyorsunuz" diyerek feryat eden Ana Luz Saucedo, sular "deniz gibi" yükseldiğinde çocuklarıyla birlikte evinden kaçmak zorunda kalmış. Saucedo, şimdi ise salgın hastalık korkusu yaşadığını, çünkü evinin yakınında hala alınmamış bir ceset olduğunu ve çürümeye başladığını belirtiyor:

"Ceset çürümeye başladı bile ama kimse gelip almadı."

FELAKETİN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR: 66 ÖLÜ, 75 KAYIP

Meksika hükümetinin kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, geçen haftaki şiddetli yağışlar, seller ve toprak kaymalarının bilançosu da netleşiyor. Çarşamba günü itibarıyla hükümet 66 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp sayısının ise 75'e yükseldiğini açıkladı. Çoğu Hidalgo'nun dağlık bölgelerinde olmak üzere yaklaşık 200 yerleşim yerine hala ulaşılamıyor. Yoğun bulut tabakası nedeniyle helikopterlerin bu bölgelere ulaşmakta zorlandığı bildiriliyor.

Yetkililer, felaketi, özellikle yoğun bir yağmur mevsiminin sonunda nehirlerin doygunluğa ulaştığı ve yamaçların zayıfladığı bir dönemde, iki tropikal sistem ile bir soğuk ve bir sıcak hava cephesinin aynı anda etkili olmasına bağlıyor.

HALK TEPKİLİ: UYARILAR ÇOK GEÇ GELDİ

Ancak Saucedo gibi bölge sakinleri, en azından Poza Rica'da uyarıların çok geç yapıldığına inanıyor. Saucedo, "Birçok insan haber verilmediği için öldü. Gerçekten bizi uyarmadılar" diyor ve ekliyor:

"Ancak nehir taşmaya başladığında geldiler... İnsanların tahliye edilebilmesi için daha önce değil."

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum bu hafta yaptığı açıklamada, bu tür olaylar için uyarı sistemlerinin kasırgalar için kullanılanlarla aynı şekilde çalışmadığını belirtti. Ancak Sheinbaum, acil durum aşaması sona erdiğinde, yetkililerin "neyin işe yaradığını, neyi iyileştirmemiz gerektiğini ve daha iyi uyarı mekanizmalarının olup olmadığını" belirlemek için nehir bakımı ve acil durum protokollerini gözden geçirmeleri gerektiğini kabul etti.

YARDIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Felaketten en çok etkilenen eyaletlerde asker, denizci ve sivil ekiplerin acil durum çalışmaları yüzlerce gönüllünün yardımıyla devam ediyor. Örneğin Poza Rica'da, liman kenti Veracruz'dan gelen bir grup kadın, selzedeler için hazırladıkları giysi ve 1000 adet tamaleyi (Meksika'ya özgü bir yemek) dağıttı.

Bu arada yetkililer, tıkanan onlarca yolu ulaşıma açmak ve elektriği yeniden sağlamak için çalışırken, birçoğu şu anda maksimum kapasitede olan barajları da izliyor.