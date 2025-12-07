Mazlum Abdi: ABD'nin desteğine ihtiyacımız var

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Lideri Mazlum Abdi, ABD'nin Suriye'de siyasi desteğinin şart olduğunu vurgulayara, "Suriye'yi yeniden harika yapmak için DSG desteklenmeli" mesajını verdi.

"IŞİD KAMPI İÇİN DESTEĞİMİZ AZALDI"

Mazlum Abdi, Suriye'de Esad sonrası döneme ilişkin İsrail basınında konuştu. Bölgede IŞİD güçlerinin aktif olduğunu ifade eden Abdi, The Jeruselam Post Yazarı Qanta Ahmed'e verdiği demeçte, "Başkan Trump USAID'i (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) azalttığından bu yana, El-Hol'ü yönetecek insan gücümüz ve insani desteğimiz çok daha az. DSG artık kampın güvenliğini kendi bütçesinden karşılamak zorunda kalıyor" dedi.

10 bine varan IŞİD'linin DSG'nin elinde olan hapishanelerde tutulduğunu belirten Abdi, "Toplamda 10.000'e varan IŞİD'li erkek mahkumu tutan 26'dan fazla gözaltı merkezimiz ve üç ana hapishanemiz var. Bunlar son derece tehlikeli savaşçılar" ifadelerini kullandı.

"DSG YENİ SURİYE HÜKÜMETİNDE YER ALMALI"

ABD'nin Suriye politikasının sadece askeri değil, siyasi olarak da güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Abdi, Washington yönetimine şu çağrıyı yaptı:

"Başkan Trump Suriye'yi yeniden harika yapmak istiyor. Bunu yaparken DSG'yi desteklemeli ve DSG yeni Suriye hükümetinde yer almalı."

Suriye'nin geçiş hükümeti ile DSG arasında, askeri ve sivil yapıların entegrasyonunu amaçlayan ve "10 Mart Anlaşması" olarak bilinen bir ön mutabakat olduğunu hatırlatan Abdi, şu detayları paylaştı:

"Suriye Savunma Bakanlığı'na entegrasyonumuz hakkında konuştuk. Ancak bütünlüğümüzü korumamız önemli. DSG'nin üç tümenini ve iki özel taburunu muhafaza etme konusunda anlaştık. Bunlardan biri sınır güvenliğine, diğeri ise kadın taburuna odaklanacak."

"ŞARA'YI HTŞ DÖNEMİNDEN TANIYORUZ"

Suriye'nin kuzeyinde 70 bini örgüt mensubu, 30 bini polis olmak üzere 100 bin kişilik bir güçleri olduğunu belirten Abdi, entegrasyon sürecindeki zorluklara dikkat çekerek, "Onların hiç kadın taburu yok ve biz kadın savaşçılarımızı ayıramayız" diye ekledi.

"DSG; Kürtler, seküler Araplar, Hıristiyanlar ve farklı etnik kökenlerden oluşan bir koalisyondur. Çeşitliliğe sahip olduğumuz için güçlerimizde daha az iç sorun, daha az çatışma, daha az anlaşmazlık ve daha az mezhepçilik var" diyen Abdi, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için ise şöyle konuştu:

"Ahmed el-Şara’yı Heyet Tahrir el-Şam’ı (HTŞ) yönettiği dönemden tanıyoruz ve güçlerinin doğasını çok iyi biliyoruz. Batı'yı ikna etmeye çalışıyor ancak sahada gerçek endişeler var."

"ŞAM ABD'NİN SURİYE'DE KALMASINA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Bölgede İran ve Türkiye'nin etkisine dair soruları da yanıtlayan Abdi, İsrail ile savaş ve Esad rejiminin düşüşü sonrası İran etkisinin azaldığını, ancak Tahran'ın vekil güçleri yeniden inşa etmeye çalıştığını belirtti.

Abdi, ABD güçlerinin Erbil'de yeniden konuşlanmasına ve bölgedeki dengelere dikkat çekerek, "Şam içindeki istikrar, ABD'nin Kuzeydoğu Suriye'de kalmasına ihtiyaç duyuyor. DSG, Suriye'yi korumak için Amerika Birleşik Devletleri ve diğer aktif güçlerle çalışmaya hazır" dedi.