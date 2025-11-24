Öcalan Mazlum Abdi'yi de İmralı'ya çağırmış
İmralı Süreci'nde terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile TBMM'de kurulan komisyon üyeleri görüşecek.
DEM Parti, uzun süredir Öcalan'ın komisyon ile görüşmek istediğini dile getiriyordu. DEM Parti'nin bu talebinin ardından komisyon 21 Kasım'da karar verdi.
Karar, AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'in oyları ile geçti. İmralı Adası'na AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit gidecek.
İmralı Süreci ile ilgili Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı YPG/SDG'nin lideri Mazlum Abdi, MA'ya konuştu.
DEM'in İmralı için özel isteği çıkmaza girdi! İşte AKP'nin çekindiği en büyük nokta
ÖCALAN İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR, ÖCALAN DAVET ETMİŞ
Abdi, İmralı Süreci ve Suriye'deki Şara liderliğindeki geçici yönetim ile YPG/SDG'nin birleşme sürecinin birbirlerinin etki ettiği üzerinden ele alındığı görüşünü hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:
"Tamamen etki ediyor. Hatta herkesten öte (kuzey dışında) Kuzey ve Doğu Suriye’yi ilgilendiriyor. Şimdi burada Türk ordusuyla bir ateşkes söz konusu. Bu, sürecin sayesinde oluştu. Eğer bu süreç sonuçlanırsa bizdeki ateşkes de kalıcı olacak. Eğer biz bugün Türkiye ile ilişkilerden bahsediyorsak bu süreç sayesindedir. Bu sürecin başarıya ulaşması için bize düşen, SDG’ye düşenleri yapmak istiyoruz. Destek veren bir taraf olmak istiyoruz, engel olmak değil. Bu sürecin ilerlemesi en çok Kuzey ve Doğu Suriye’yi ilgilendirecek. Yine Kuzey ve Doğu Suriye’deki Kürt sorununun çözümü de barış sürecine katkısı olur."
Abdi, Öcalan ile temas kurduklarını açıkladı. Abdi, şunları ifade etti:
"Evet, oldu, Uygun bir yöntemle (mektup yoluyla) İmralı’nın görüşleri alındı, aynı zamanda görüşlerimiz iletildi. Bazı konular var; örneğin kuzeyli bazı savaşçıların varlığından söz ediyorlar. PKK’lilerden bahsediyorlar. Bunu ancak İmralı çözebilir. Bunun çözümü İmralı’nın çağrısıyla bağlantılı. Bu nedenle bazı sorunların çözümü noktasında Rojava ve İmralı arasında görüşmeler olmalı. Görüşmelerin daha iyi bir şekilde yapılmasının hem barış sürecine hem de Kuzey ve Doğu Suriye’nin sorunlarının çözümüne olumlu katkıları olacaktır"
Abdi, Öcalan'ın kendileri ile görüşmek istediğini açıkladı. Abdi, İmralı Adası'nda Öcalan ile görüşmek istediklerini şöyle açıkladı:
"İmralı’ya giden heyetin bize söylediklerine göre Önder Apo da Rojava yetkililerinin orayı (İmralı) ziyaret etmesini istemiş. Biz de buna ihtiyaç duyuyoruz. Bu, hem sürece hem de Kuzey ve Doğu Suriye’deki sorunlarının çözümüne olumlu katkı sunacaktır.
Hayır, Türkiye bu durumdan korkmamalı. Bu Türkiye’nin çıkarına olacaktır."
Türkiye'deki yetkililerin daveti var mı ve Türkiye ile görüşme yapmak istiyor musunuz sorularına Abdi şöyle yanıt verdi:
"Bizim için hiç bir sorun yok. Madem bu durum çözüme olumlu katkı sunacak neden gitmeyelim. Olumlu görüyoruz."
Abdi'nin röportajında bazı öne çıkan soru ve cevaplar da şöyle:
"Bu süreçte Türkiye ile Kuzey ve Doğu Suriye’nin ilişkileri gündemde. Bu ilişkiler hangi aşamada ya da var mı yok mu?
Türkiye’nin bazı endişeleri var, bunu gündemimize alıp, çözmeyi istiyoruz. Bizim de var. İşgal edilmiş topraklarımız var. Türkiye’nin varlığından kaynaklı halkımız geri dönemiyor. Efrin, Serêkaniyê gibi. Bu konuları Türkiye ile çözmek istiyoruz. Bu görüşmelerin seviyesinin artmasını istiyoruz ki olumlu sonuçlar alabilelim.
Türkiye’nin hangi konularda endişeleri var; uzun bir süredir Kuzey ve Doğu Suriye tehdit olarak görülüyor. Görüşmelere rağmen bu endişelerin sürmesi ne anlama geliyor?
Tehdit diyorlar ancak buna katılmıyoruz. Saldırıya uğrayan biziz. Toprağı işgal edilen biziz. Halkı göç ettirilmiş ve yerine dönemeyenler bizleriz. Baskı uygulanan biziz, Türkiye tarafı değil. Bundan kaynaklı buna anlam veremiyoruz. Ancak onlar, Kürtlerin askeri bir gücünün olmasını tehdit olarak görüyorlar. Buna katılmıyoruz. Burada Kürtler için oluşabilecek statüyü kendilerine tehdit olarak görüyorlar. Askeri ve güvenlik güçlerinin Suriye devletine katılmasını tehdit olarak görüyorlar, buna dair açıklama yaptılar.
Bunun doğruluğu var mı yoksa?
Doğru değil. Aksine bizim varlığımız, bu defacto durumun atlatılması, kurumların katılımı (hükümete)- onbinlerce askerden söz ediyoruz-, yine petrol gibi büyük konular… Bu dosyaların Suriye hükümeti içerisinde çözüme kavuşması huzuru beraberinde getirir. Türkiye açısından da huzur getirir. Bu nedenle bu sürece destek olmalarını, karşıt olmamalarını istiyoruz."