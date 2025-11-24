Öcalan Mazlum Abdi'yi de İmralı'ya çağırmış

İmralı Süreci'nde terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile TBMM'de kurulan komisyon üyeleri görüşecek.

DEM Parti, uzun süredir Öcalan'ın komisyon ile görüşmek istediğini dile getiriyordu. DEM Parti'nin bu talebinin ardından komisyon 21 Kasım'da karar verdi.

Karar, AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'in oyları ile geçti. İmralı Adası'na AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit gidecek.

İmralı Süreci ile ilgili Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı YPG/SDG'nin lideri Mazlum Abdi, MA'ya konuştu.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR, ÖCALAN DAVET ETMİŞ

Abdi, İmralı Süreci ve Suriye'deki Şara liderliğindeki geçici yönetim ile YPG/SDG'nin birleşme sürecinin birbirlerinin etki ettiği üzerinden ele alındığı görüşünü hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Tamamen etki ediyor. Hatta herkesten öte (kuzey dışında) Kuzey ve Doğu Suriye’yi ilgilendiriyor. Şimdi burada Türk ordusuyla bir ateşkes söz konusu. Bu, sürecin sayesinde oluştu. Eğer bu süreç sonuçlanırsa bizdeki ateşkes de kalıcı olacak. Eğer biz bugün Türkiye ile ilişkilerden bahsediyorsak bu süreç sayesindedir. Bu sürecin başarıya ulaşması için bize düşen, SDG’ye düşenleri yapmak istiyoruz. Destek veren bir taraf olmak istiyoruz, engel olmak değil. Bu sürecin ilerlemesi en çok Kuzey ve Doğu Suriye’yi ilgilendirecek. Yine Kuzey ve Doğu Suriye’deki Kürt sorununun çözümü de barış sürecine katkısı olur."

Abdi, Öcalan ile temas kurduklarını açıkladı. Abdi, şunları ifade etti:

"Evet, oldu, Uygun bir yöntemle (mektup yoluyla) İmralı’nın görüşleri alındı, aynı zamanda görüşlerimiz iletildi. Bazı konular var; örneğin kuzeyli bazı savaşçıların varlığından söz ediyorlar. PKK’lilerden bahsediyorlar. Bunu ancak İmralı çözebilir. Bunun çözümü İmralı’nın çağrısıyla bağlantılı. Bu nedenle bazı sorunların çözümü noktasında Rojava ve İmralı arasında görüşmeler olmalı. Görüşmelerin daha iyi bir şekilde yapılmasının hem barış sürecine hem de Kuzey ve Doğu Suriye’nin sorunlarının çözümüne olumlu katkıları olacaktır"

Abdi, Öcalan'ın kendileri ile görüşmek istediğini açıkladı. Abdi, İmralı Adası'nda Öcalan ile görüşmek istediklerini şöyle açıkladı:

"İmralı’ya giden heyetin bize söylediklerine göre Önder Apo da Rojava yetkililerinin orayı (İmralı) ziyaret etmesini istemiş. Biz de buna ihtiyaç duyuyoruz. Bu, hem sürece hem de Kuzey ve Doğu Suriye’deki sorunlarının çözümüne olumlu katkı sunacaktır. Hayır, Türkiye bu durumdan korkmamalı. Bu Türkiye’nin çıkarına olacaktır."

Türkiye'deki yetkililerin daveti var mı ve Türkiye ile görüşme yapmak istiyor musunuz sorularına Abdi şöyle yanıt verdi:

"Bizim için hiç bir sorun yok. Madem bu durum çözüme olumlu katkı sunacak neden gitmeyelim. Olumlu görüyoruz."

Abdi'nin röportajında bazı öne çıkan soru ve cevaplar da şöyle: