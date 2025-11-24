DEM'in İmralı için özel isteği çıkmaza girdi! İşte AKP'nin çekindiği en büyük nokta

Meclis'te kurulan komisyonun sadece AKP-MHP ve DEM'den oluşan heyeti kısa zaman içerisinde İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşecek. Komisyonda yapılan dinlemelerde bugüne kadar MİT tarafından yapılan sunumlar hariç her şey tutanak altına alındı. İmralı'da yapılacak görüşmede nasıl bir tavır alınacağı merak edilirken DEM Partinin fotoğraf talebi AKP'yi zora soktu.

Meclis’te kurulan komisyonun AKP, MHP ve DEM Parti’den oluşan üç kişilik heyeti, kısa zaman içinde İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme yapacak. Şimdiye kadar tüm komisyon dinlemeleri tutanak altına alınırken, MİT sunumları bu kapsam dışında tutuldu. İmralı’da nasıl bir çizgi izleneceği merak edilirken, DEM Parti’nin görüşmeye dair fotoğraf talebi AKP'yi zora soktu.

Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre heyetin önümüzdeki günlerde adaya gitmesi bekleniyor. Görüşme tutanakları TBMM değil, MİT personeli tarafında tutulacak. Hazırlanacak metnin tam mı yoksa özet şeklinde mi paylaşılacağı ise belirsizliğini koruyor.

ÖNGÖRÜLEN TARİH 25-26 KASIM

AKP, MHP ve DEM Parti’den birer temsilcinin yer aldığı heyette AKP’den Hüseyin Yayman, MHP’den Feti Yıldız, DEM Parti’den ise Gülistan Kılıç Koçyiğit bulunuyor. TBMM Başkanlığı, parti temsilcilerinin Komisyona ileteceği görüş ve önerileri 28 Kasım Cuma gününe kadar bildirmesini istedi. Bu nedenle heyetin adaya 25–26 Kasım tarihlerinde gitmesi bekleniyor.

HELİKOPTER ÖNE ÇIKAN ULAŞIM YOLU

Gidiş tarihinin resmiyet kazanamamasının nedeni, organizasyonun tamamen MİT tarafından yürütülmesi. Adaya ulaşımın helikopter veya feribotla yapılması öngörülüyor. Dün iktidar medyasından Türkiye gazetesinin haberine göre ulaşım olarak helikopter seçeneği öne çıkıyor.

GÖRÜŞMEDE YPG SORUSU ÖNE ÇIKIYOR

Görüşmede Öcalan’a yöneltilecek temel başlıkların çözüm önerileri ve Suriye’deki YPG yapılanmasına ilişkin sorular olacağı belirtiliyor. Öcalan’ın sorulmadan yapacağı değerlendirmelerin ise sürecin seyrini etkileyebileceği ifade ediliyor.

TUTANAKLAR İSTEYEN PARTİLERE VERİLECEK

Komisyondaki her görüşmede olduğu gibi İmralı ziyareti de tutanak altına alınacak. Ancak kayıtlar TBMM stenograflarıyla değil, MİT personelleri ile tutulacak. Bu tutanakların komisyona üye verdiği halde İmralı’ya temsilci göndermeyen partilerle paylaşılacağı bildirildi. Metnin tam mı yoksa özet mi olacağına ise henüz karar verilmedi. İYİ Parti talep ederse, tutanaklar onlara da verilecek.

AKP'Yİ ZORA SOKAN DEM TALEBİ: FOTOĞRAF

Görüşmeden fotoğraf, ses veya görüntü alınacağı bilinenler arasında fakat bunların yayımlanmasına sıcak bakılmıyor. AKP kaynakları, kamuoyundaki tepkinin farkında olduklarını ve fotoğraf paylaşımının gündemde olmadığını dile getiriyor. Buna karşılık DEM Parti, çekilecek fotoğrafların yayımlanmasını talep ediyor. Bu konu görüşme öncesi en kritik başlıklardan biri hâline geldi.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN RAPOR BEKLENİYOR

Ziyaretin ardından Komisyon, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' başlıklı nihai raporu yazma aşamasına geçecek. Raporun Aralık ayı sonunda TBMM Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

