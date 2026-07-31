Madrid-Roma arasında Schengen krizi: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, göçmenlerin Ceuta'ya geçme girişimi sonrası yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Albares, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu mesaj, Avrupa dayanışması beklediğimiz ve parti demagojisinden ziyade bunu umduğumuz bir dost ve ortak ülkenin Dışişleri Bakanı'na yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DAN İTALYA BÜYÜKELÇİSİNE ÇAĞRI

Albares, paylaşımının devamında İtalya'nın Madrid Büyükelçisini çağırdıklarını duyurdu. Bu hamle, iki ülke arasında yaşanan diplomatik gerilimin tırmandığını gösteriyor.

İTALYA'DAN "NE KADAR DERİN BİR HATA" MESAJI

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise daha önce yaptığı paylaşımda, Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasını desteklediğini belirterek, "düzensiz ve kontrolsüz göçün ulusal güvenlik için tehlike oluşturduğunu" savunmuştu. Tajani, "Ceuta'dan gelen görüntüler, Madrid hükümetinin 500 binden fazla düzensiz göçmene İspanyol, dolayısıyla Avrupa vatandaşlığı vermeyi seçmesinin ne kadar derin bir hata olduğunu ve insan kaçakçılığını teşvik ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

AB'DEN İSPANYA'YA DESTEK

Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ise AB'nin İspanya'ya desteğini artırmaya hazır olduğunu bildirdi. Brunner, "Birliğin dış sınırlarının korunması, yasa dışı göçle mücadele çabalarımızın kritik bir parçasıdır. Ceuta'da gelişen duruma ilişkin olarak ilgili makamlarla temas halindeyiz" ifadelerini kullandı. Brunner, desteğin Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) aracılığıyla sağlanacak yardımları da kapsadığını aktardı.

CEUTA'DAKİ GÖÇ GİRİŞİMİ

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın göçmene müdahalede bulunulmuştu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirirken, güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar verildi.

(AA)